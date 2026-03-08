Lionel Messi quedó a solo un gol de esta histórica marca

Suscríbete a nuestros canales

35 años de edad tiene en su espalda el bueno de Lionel Messi. Es leyenda del fútbol, pero sigue dejando episodios que hagan más grande su recorrido por el fútbol. En la jornada de este sábado 7 de marzo volvió a dar demostraciones de esta aseveración.

El argentino volvió a guiar a su Inter Miami a su segunda victoria en la MLS durante 2026, en tres partidos, y lo hizo de la forma que mejor saber hacer: con juego y gol.

Sí, justamente el campeón del mundo en Qatar 2022, anotó uno de los dos goles de los suyos para ganarle al D.C United (1-2); victoria que pone a la escuadra rosa tercero en la tabla de la Conferencia Este del torneo estadounidense.

Ahora bien, ese tanto no fue uno más en su carrera, sino que sirve para dejar la mesa servida al capitán albiceleste de alcanzar una marca histórica en su carrera llena de éxitos.

¿Cuál es esa marca que está cerca de alcanzar Lionel Messi?

'Leo' quedó a solo un tanto de llegar a la cifra redonda de los 900 goles en su carrera, estadística que podría ya ser suya en el próximo partido liguero ante el Nashville.

Este registro cobra un valor aún mayor cuando se menciona que lo compartiría en la élite únicamente con Cristiano Ronaldo, que ya suma 965 tantos a sus 41 años de edad.

A su vez, hay que decir que Lionel Messi está regresando a sus habituales presentaciones y es su segundo compromiso marcando para el Inter Miami; en el duelo pasado contra Orlando firmó un doblete en la victoria 2-4.