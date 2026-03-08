Fútbol Internacional

Lionel Messi quedó a solo un gol de esta histórica marca

Lionel Messi anotó sus primeros goles en 2026 en el pasado compromiso ante Orlando, en el que firmó un doblete en el triunfo 2-4

Por

Meridiano

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 07:05 pm
Lionel Messi quedó a solo un gol de esta histórica marca
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

35 años de edad tiene en su espalda el bueno de Lionel Messi. Es leyenda del fútbol, pero sigue dejando episodios que hagan más grande su recorrido por el fútbol. En la jornada de este sábado 7 de marzo volvió a dar demostraciones de esta aseveración.

NOTAS RELACIONADAS

El argentino volvió a guiar a su Inter Miami a su segunda victoria en la MLS durante 2026, en tres partidos, y lo hizo de la forma que mejor saber hacer: con juego y gol. 

Sí, justamente el campeón del mundo en Qatar 2022, anotó uno de los dos goles de los suyos para ganarle al D.C United (1-2); victoria que pone a la escuadra rosa tercero en la tabla de la Conferencia Este del torneo estadounidense.

Ahora bien, ese tanto no fue uno más en su carrera, sino que sirve para dejar la mesa servida al capitán albiceleste de alcanzar una marca histórica en su carrera llena de éxitos.

¿Cuál es esa marca que está cerca de alcanzar Lionel Messi?

'Leo' quedó a solo un tanto de llegar a la cifra redonda de los 900 goles en su carrera, estadística que podría ya ser suya en el próximo partido liguero ante el Nashville.

 

Este registro cobra un valor aún mayor cuando se menciona que lo compartiría en la élite únicamente con Cristiano Ronaldo, que ya suma 965 tantos a sus 41 años de edad.

A su vez, hay que decir que Lionel Messi está regresando a sus habituales presentaciones y es su segundo compromiso marcando para el Inter Miami; en el duelo pasado contra Orlando firmó un doblete en la victoria 2-4.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Venezuela Republica Dominicana
Domingo 08 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?