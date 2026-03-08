WBC: Duelo entre Venezuela y República Dominicana enciende loanDepot Park

Suscríbete a nuestros canales

El calendario del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tenía una fecha subrayada en rojo desde su publicación: el 11 de marzo. Ese día, el loanDepot park de Miami será el escenario del enfrentamiento entre Venezuela y República Dominicana, un duelo que trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural y social.

Tras los resultados recientes de ambas escuadras, la expectativa ha alcanzado su punto máximo, consolidando este choque como el evento más anticipado de la fase de grupos.

El antecedente de 2023

La génesis de esta rivalidad reciente se encuentra en la edición de 2023. En aquel certamen, Venezuela superó a República Dominicana en el partido inaugural, un resultado que desestabilizó al equipo quisqueyano y derivó en su eliminación temprana. La memoria de aquel encuentro permanece intacta en la fanaticada dominicana, que ve en el compromiso de este miércoles la oportunidad de una revancha necesaria.

El pasado domingo, tras la victoria de República Dominicana sobre Países Bajos por la vía del nocaut, los 32.324 espectadores presentes en el estadio emitieron un mensaje unánime. El grito de "Queremos a Venezuela" resonó con fuerza, extendiéndose incluso a las afueras del recinto una hora después de finalizado el encuentro. Este ambiente festivo y desafiante anticipa un lleno total en la sede de los Marlins de Miami.

Respeto profesional frente a la euforia externa

A pesar del fervor en las tribunas, los protagonistas mantienen una postura de cautela y profesionalismo. El capitán de la selección venezolana, Salvador Pérez, ha enfatizado la importancia de no subestimar a otros rivales del grupo antes de pensar exclusivamente en el duelo contra los dominicanos. Pérez reconoce la magnitud de la rivalidad, pero prioriza la ejecución táctica sobre la emoción.

Por su parte, Albert Pujols, mánager de la novena dominicana, ha desestimado el concepto de revancha dentro del dugout. Según sus declaraciones, la mentalidad del equipo se centra en la preparación diaria y en mantener el enfoque juego a juego. Esta disciplina ha sido evidente en el terreno de juego, donde ambas novenas han lucido dominantes en sus presentaciones previas, cumpliendo con su estatus de favoritos para avanzar a las rondas de eliminación directa.

Una hermandad que se ve

Lo que hace especial a este enfrentamiento es la dualidad entre la competencia feroz y la fraternidad de sus jugadores. Durante las jornadas de prácticas en Miami, las imágenes de abrazos, fotos y gestos de respeto entre peloteros de ambos países han sido constantes. La mayoría de estos atletas comparten clubhouse en las Grandes Ligas.

Sin embargo, esa camaradería se pausará el miércoles a las 8 p.m. Con ambos equipos demostrando un nivel ofensivo y de pitcheo superior en sus dos primeros juegos, el choque no solo podría definir quién será el primero de grupo y evitará cruzarse con Japón en los cuartos de final, sino que servirá como termómetro para medir quién tiene el camino más sólido hacia el título mundial. Miami se prepara para una noche histórica donde el beisbol del Caribe será el único protagonista.