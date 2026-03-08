WBC: Estos son los escenarios de clasificación y eliminación en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha superado las expectativas en su primera fase. Mientras Japón ya asegura su presencia en la siguiente ronda, el resto de las naciones participantes enfrentan jornadas definitivas. La paridad en los grupos ha generado un panorama donde cada carrera permitida y cada out defensivo cuentan para determinar a los cuartofinalistas.

Japón domina el Grupo C y espera acompañante

La selección de Japón, actual campeona defensora, se convirtió en el primer equipo en sellar su pase a los cuartos de final. Al asegurar el liderato del Grupo C tras vencer a Australia, los nipones aguardan por la definición del segundo puesto. En este sector, la situación es crítica para Corea y Australia.

Australia clasificaría directamente si vence a Corea el lunes. Por el contrario, un triunfo coreano provocaría un triple empate con China Taipéi, todos con registro de 2-2. En ese caso, el criterio de desempate se basará en el cociente de carreras permitidas dividido por los outs defensivos realizados (o Team Quality Balance). República Checa ha quedado oficialmente fuera de competencia tras perder sus tres encuentros iniciales.

El panorama de los favoritos en los Grupos A y B

En el Grupo A, Puerto Rico y Cuba mantienen un paso firme con dos victorias sin derrotas. El enfrentamiento directo entre ambos este lunes será fundamental para definir el liderato. Canadá sigue con vida tras debutar con victoria, mientras que Panamá se encuentra al borde de la eliminación; una derrota más ante Canadá los dejaría fuera. Colombia es el primer eliminado del grupo con récord de 0-3.

Por su parte, el Grupo B muestra un dominio claro de Estados Unidos e Italia, ambos con marca de 2-0. Los estadounidenses buscarán el 3-0 frente a México, mientras que Italia espera su duelo ante los norteamericanos el martes. México aún posee opciones matemáticas, pero Brasil necesita obligatoriamente derrotar a los aztecas para evitar la eliminación prematura. Gran Bretaña ya se despidió del torneo tras acumular tres reveses.

El duelo del Caribe

Venezuela y República Dominicana han cumplido con las proyecciones iniciales al registrar dos victorias consecutivas. Venezuela se medirá a Nicaragua, que está obligada a ganar para no quedar fuera. República Dominicana enfrentará a Israel con el objetivo de mantener el invicto. Países Bajos, con marca de 1-2, depende de resultados ajenos y de una mejora drástica en su diferencia de carreras tras caer por la vía del "nocaut" ante el conjunto dominicano.