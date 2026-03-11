WBC: Canadá no se entrega y acaricia los cuartos de final

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Canadá ha conseguido uno de los triunfos más trascendentales en su trayectoria internacional tras vencer a Puerto Rico con un marcador de 3-2. El encuentro, disputado en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, coloca al conjunto norteamericano con un registro de 2-1 en el Grupo A, dejándolos a un solo paso de una clasificación histórica a la siguiente fase del torneo.

El pitcheo canadiense silencia a la ofensiva de Puerto Rico

A diferencia de jornadas anteriores donde el bateo fue el protagonista, en esta ocasión la victoria canadiense se fundamentó en una labor monticular sólida y disciplinada. El cuerpo de lanzadores logró contener a la alineación puertorriqueña a lo largo del compromiso, permitiendo apenas dos carreras a lo largo de las nueve entradas.

Jordan Balazovic inició el compromiso cumpliendo con una apertura de tres episodios en los que solo permitió una anotación. El relevo mantuvo el nivel de exigencia; el zurdo Logan Allen igualó la labor de Balazovic con otros tres innings de una carrera, mientras que Brock Dykxhoorn se encargó de cerrar el juego con tres entradas de total dominio sin permitir libertades.

Owen Caissie lidera el ataque en San Juan

En el aspecto ofensivo, Owen Caissie continúa consolidándose como la figura central del equipo. El joven bateador conectó dos dobles y negoció una base por bolas, elevando su promedio de bateo a .545 tras tres encuentros disputados. La consistencia de Caissie ha sido el motor de una ofensiva que supo aprovechar las oportunidades p}ara anotar las tres carreras necesarias, suficientes ante la efectividad de sus lanzadores.

Escenarios de clasificación para Canadá

Tras este resultado, la situación de Canadá en el Clásico Mundial de BEisbol 2026 es clara. El equipo depende de sí mismo para avanzar a los cuartos de final por primera vez en su historia.