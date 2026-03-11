El drama familiar de Luka Dončić: entre el éxito con los Lakers y los tribunales en Eslovenia

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de Los Angeles Lakers, Luka Dončić, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El base esloveno confirmó a ESPN la ruptura de su compromiso con Anamaria Goltes, mientras se hace pública una intensa batalla legal por la custodia y el contacto con sus dos pequeñas hijas, Gabriela y Olivia.

El fin de una relación de larga data

Dončić, de 27 años, y Goltes se conocían desde la infancia y mantenían una relación sentimental desde 2016. Tras comprometerse en julio de 2023, la pareja parecía consolidada; sin embargo, las dificultades para conciliar la vida familiar con la exigente temporada de la NBA en California terminaron por fracturar el vínculo.

"Amo a mis hijas más que a nada en el mundo y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero no ha sido posible", declaró Dončić el martes. "Tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso. Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por darles la mejor vida posible".

Cronología de una disputa transatlántica

La situación se complicó tras el traspaso de Luka a los Lakers. Mientras que su primogénita, Gabriela, nació en Estados Unidos en noviembre de 2023 cuando el jugador aún militaba en Dallas, su segunda hija, Olivia, nació el pasado diciembre en Eslovenia.

El punto de máxima tensión ocurrió el 6 de diciembre en el Hospital de Maternidad de Kranj. Dončić, quien se ausentó de los Lakers para el nacimiento, intentó viajar de regreso a EE. UU. con su hija mayor, lo que provocó un desacuerdo con Goltes que requirió la intervención policial. Aunque el informe oficial determinó que Dončić no incurrió en ningún delito y abandonó el hospital pacíficamente, el jugador no ha vuelto a ver a sus hijas desde ese día.

Batalla legal en dos frentes: California y Eslovenia

Actualmente, el caso se dirime en tribunales de ambos continentes:

En California: TMZ informó que Goltes presentó una petición de manutención y honorarios legales. Según fuentes cercanas al jugador, Dončić se mostró sorprendido por la acción, alegando que siempre ha cubierto todos los gastos de su familia "sin limitaciones" tras firmar su extensión de 165 millones de dólares con los Lakers.

En Eslovenia: El pasado 26 de febrero, Dončić presentó una orden judicial provisional solicitando el contacto inmediato con las menores. Desde que inició el campamento de entrenamiento en Los Ángeles el pasado septiembre, el esloveno solo ha podido estar con sus hijas durante dos días.

Rendimiento histórico pese a la crisis

A pesar de la "montaña rusa" emocional que él mismo describe, el rendimiento de Dončić en la pista no ha flaqueado. En su primera temporada completa vistiendo la púrpura y oro, el base lidera la NBA con un promedio de 32,5 puntos, además de 8,4 asistencias y 7,8 rebotes.

Mientras los Lakers (39-25) se preparan para enfrentar a los Minnesota Timberwolves este martes, la atención del mundo del deporte se divide entre la magia de "Luka Magic" en el parqué y la resolución de su delicada situación familiar fuera de él.