Shai Gilgeous-Alexander empata el récord histórico de Wilt Chamberlain

Suscríbete a nuestros canales

En una exhibición de consistencia que desafía la lógica del deporte profesional, Shai Gilgeous-Alexander ha logrado lo que durante décadas se consideró una marca inalcanzable: igualar a Wilt Chamberlain con 126 partidos consecutivos anotando 20 puntos o más.

La consistencia total

Lo que hace que la racha de Shai sea "una cosa de locos" no es solo la cifra, sino el contexto. Mientras que Chamberlain basaba su récord en una superioridad física sin parangón en la zona pintada, Gilgeous-Alexander lo ha conseguido en una era de sistemas defensivos complejos, rotaciones constantes y un escrutinio táctico que no permite noches de descanso.

Desde que comenzó esta seguidilla, el canadiense no ha tenido un solo apagón ofensivo. Ni lesiones menores, ni defensas dobles, ni viajes agotadores han podido evitar que el número 2 de los Thunder alcance la barrera de las dos decenas de puntos cada vez que pisa el parqué.

Un récord que define una carrera

Igualar a Wilt Chamberlain no es un logro más en la carrera de Shai; es la validación de su estatus como uno de los anotadores más eficientes de todos los tiempos. Con 126 juegos seguidos, la marca histórica de la NBA ahora tiene dos nombres:

Wilt Chamberlain: El titán que redefinió los límites del baloncesto. Shai Gilgeous-Alexander: El arquitecto moderno que ha convertido la anotación en una ciencia exacta.

El jueves, Shai tendrá la oportunidad de superar al "Big Dipper" y quedarse con la posesión absoluta del récord. En una liga donde las estrellas suelen alternar grandes noches con descansos programados (load management), la durabilidad y efectividad de Gilgeous-Alexander se han convertido en el estándar de oro de la NBA actual.