Querida miss venezolana se impone en las pasarelas de New York Fashion Week

Valeria Cannavò, Miss World Venezuela 2024, participó en la edición Fall/Winter 2026 de la New York Fashion Week, donde desfiló para los diseñadores Johana Hernández, Will Franco e Idol José. Su paso por la cita neoyorquina marcó una nueva etapa en su proyección dentro de la industria de la moda.

La modelo venezolana formó parte de una de las semanas más relevantes del calendario internacional con una agenda que incluyó varias apariciones en pasarela y actividades vinculadas al circuito latinoamericano de la moda en Nueva York.

Uno de sus primeros desfiles fue para Glaudi, firma de la diseñadora salvadoreña Johana Hernández, en una propuesta de inspiración nupcial. Luego participó en la presentación del diseñador mexicano Will Franco, donde mostró un registro distinto sobre la pasarela, más enfocado en la fuerza escénica y el ritmo de desfile.

Más adelante, Cannavo también tuvo una participación en el desfile del diseñador venezolano Idol José, en una salida de estética noventera que se convirtió en uno de los momentos más comentados de su agenda durante la semana de la moda.

Su presencia en Nueva York coincidió además con la de otras venezolanas ligadas al mundo de la belleza y la moda, entre ellas Stephany Abasali, Valeria Di Martino y Clara Vegas, en una edición que volvió a reunir a varias figuras del país en uno de los principales escaparates de la industria.

Fuera de la pasarela, Valeria Cannavò asistió a actividades de la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA), donde compartió con representantes del sector y siguió de cerca propuestas centradas en la artesanía y el diseño latinoamericano. En ese contexto, también sostuvo un intercambio con la diseñadora española de impacto global Agatha Ruiz de la Prada.

La Miss World Venezuela 2024 documentó parte de su experiencia en Nueva York a través de sus plataformas digitales, donde mostró imágenes de backstage, pruebas de vestuario y parte de su agenda en la ciudad. Esa cobertura permitió seguir de cerca su participación en una etapa nueva que marca un paso importante en su desarrollo profesional.

Con este debut en la New York Fashion Week Fall/Winter 2026, Valeria Cannavò suma una nueva experiencia internacional a su carrera y se incorpora a una dinámica de trabajo que la acerca cada vez más al circuito global de la moda.