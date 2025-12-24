Valeria Cannavó denuncia malos tratos de la organización Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela Mundo 2024 Valeria Cannavó se une a la lista de reinas que vivieron desaires por parte de la organización Miss Venezuela. La joven diseñadora de modas, contó momentos difíciles que presentó en Venevisión, donde no la dejaban estar y participar en proyectos.

Valeria expone malos tratos

Sin nada de filtros la belleza de ojos claros, resaltó que la complicada situación comenzó a su regreso del Miss Mundo celebrado en India, cuando no la dejaron estar presente en galas del Miss Venezuela, no le respondía los saludos y no la dejaban participar en campañas con patrocinantes.

“Un día me dicen que no estaba invitada a una gala y me tenía que irme por la puerta de atrás para que no me vieran, una actitud humillante. No me estaban tomando en cuenta y fue una situación que me cansó muchísimo, estaba en un lugar donde no era valorada”, expresó.

Igualmente, la modelo y Miss Dependencia Federales 2024, ratificó las palabras de Stephany Abasali de que no la habían invitado a la gala de despedida para Miss Universo.

“Es totalmente cierto, Stephany me llamó para decirme que quería que estuviese y me invitó con su familia y amigos, estuve con su grupo en el público. Ahí una figura de la directiva no me saludaba, me parecía súper extraño, ya que no había hecho nada malo”, comentó.

Piden salida de Nina

Tanto Abasali como Cannavó, señalan de toda la situación a Nina Sicilia presidenta y Gerente General del Miss Venezuela. Una situación que llevó a fanáticos del certamen en asistir ayer martes 23 de diciembre a las afueras de Venevisión, para pedir su renuncia.