Serie de las Américas: Así alineará Venezuela para medirse a Cuba

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Navegantes del Magallanes (Venezuela) buscará su segunda victoria en la Serie de las Américas 2026 ante la selección nacional de Cuba en el estadio Monumental Simón Bolívar. Los filibusteros igualaron su récord tras vencer anoche a Argentina 7 a 2 y buscarán su segundo triunfo ante un conjunto que también quiere lograr su primera victoria del torneo.

Alineación

Wilfredo Tovar 3B Hernán Pérez LF Tucupita Marcano SS Ángel Reyes CF Rougned Odor 2B Renato Núñez RF Aldrem Corredor 1B Rusber Estrada C Luis Sardiñas DH

El lanzador será el derecho Emilio Vargas