Serie de las Américas: Así alineará Venezuela para medirse a Cuba

En el estadio Monumental

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 05:06 pm
Foto: David Urdaneta
El conjunto de los Navegantes del Magallanes (Venezuela) buscará su segunda victoria en la Serie de las Américas 2026 ante la selección nacional de Cuba en el estadio Monumental Simón Bolívar. Los filibusteros igualaron su récord tras vencer anoche a Argentina 7 a 2 y buscarán su segundo triunfo ante un conjunto que también quiere lograr su primera victoria del torneo.

Alineación

  1. Wilfredo Tovar 3B
  2. Hernán Pérez LF
  3. Tucupita Marcano SS
  4. Ángel Reyes CF
  5. Rougned Odor 2B
  6. Renato Núñez RF
  7. Aldrem Corredor 1B
  8. Rusber Estrada  C
  9. Luis Sardiñas DH

El lanzador será el derecho Emilio Vargas

Sabado 07 de Febrero de 2026
