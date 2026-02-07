Serie de las Américas: Así se jugará la jornada del sábado 7 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de las Américas 2026 continúa su transitar en Caracas y La Guaira, dos plazas que han visto un buen número de aficionados en las gradas. Para este sábado 7 de febrero se espera que esa afluencia no disminuya, ya que habrá enfrentamientos imperdibles.

Venezuela va por otra victoria

Entre los resultados de este viernes destaca el primer triunfo de Navegantes del Magallanes, quienes se impusieron 7 a 2 a Argentina para que ambos queden con marca de 1 victoria y 1 derrota. Por su parte, otro que niveló su récord fue Nicaragua tras vencer 5 a 4 a la debutante Cuba. Finalmente, Panamá doblegó 7 a 1 a Curazao para asumir el liderato en solitario.

Jornada del sábado 7 de enero en la Serie de las Américas