Hija menor de José Luis Rodríguez "El Puma" impacta en bikini por la playa

Génesis Rodríguez volvió a encender las redes sociales, por el increíble cuerpazo que tiene y que le encanta mostrar con pequeños bañadores. La artista que tiene 38 años, posó en la playa muy sensual, llamando la atención por el bikini que tenía en color amarillo.

Una belleza

La hija más pequeña del respetado y querido cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, presumió como no tiene problema en mostrar poca ropa y una excelente figura, que también ha lucido con pantalones, vestidos de gala, faldas y shorts.

El traje cubrió justo lo necesario, logrando que la actriz que ha participado en grandes telenovelas latinas como “Doña Bárbara”, recibiera muchos comentarios de halagos.

En las imágenes se puede ver a Génesis sonriendo, disfrutando del sol, agua e intenso cielo azul. Un sombrero fue el único accesorio utilizado por Rodríguez.

En otra foto se le ve dentro del agua, posando de espalda y mostrando su retaguardia.

“Miami siempre tiene lo que necesito”, es el mensaje con el cual la actriz acompañó el carrusel de imágenes, que tiene hasta el momento 23,9 mil me gusta.