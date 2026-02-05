Exnovia de Bad Bunny luce radiante bikini ¡Upa!

Suscríbete a nuestros canales

Gabriela Berlingeri se ha llevado toda la atención de las redes sociales, al postear unas hermosas fotografías en la playa. La joven optó por llevar un ajustado bañador de animal print, que resaltó su esbelta silueta.

Pura sensualidad

En una publicación realizada el miércoles 4 de febrero, la joven posteó las imágenes luciendo sensacional en el agua. El bañador destacó cada parte de su cuerpo, en especial el contraste que hizo con su piel bronceada.

La modelo y diseñadora de joyas, nacida el 29 de diciembre del 1994 en Puerto Rico, fue pareja del cantante Benito Antonio Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Gabriela acompañó el bañador con pequeños accesorios y un gran sombrero. Además, su belleza al natural dejó a sus 2,3 millones de seguidores en Instagram impactados.

“Volcado rápido al atardecer con la cara lavá”, es el mensaje con el cual acompañó la publicación que acumula muchos comentarios de halagos.

Una belleza

No es la primera ocasión que la joven presume el cuerpazo que se gasta, en otras publicaciones ha mostrado lo mucho que ama la playa para lucir piezas increíbles y cargadas de moda.

Berlingeri duró cinco años de amor con “El conejo malo”, quien el próximo domingo 8 de febrero estará realizando el show del medio tiempo del Super Bowl.