Karim Benzema silencia las críticas y debuta con hat-trick

Suscríbete a nuestros canales

En el fútbol, no hay mejor respuesta a la polémica que los goles, y Karim Benzema parece haberlo entendido a la perfección.

En un clima de tensión mediática tras su llegada al Al-Hilal, el "Gato" debutó y ofreció un auténtico recital que reafirma por qué es el actual estandarte del proyecto de Simone Inzaghi.

Hat-trick y calla a las críticas

A pesar de las voces críticas que rodeaban su fichaje, Benzema disipó cualquier duda en apenas 90 minutos.

El ex capitán del Real Madrid lideró la ofensiva en la aplastante victoria por 6-0 ante el Al-Okhdood Club, firmando un hat-trick y sumando una asistencia a su cuenta personal. Su capacidad de asociación y letalidad en el área dejaron claro que su ambición sigue intacta.

Cristiano Ronaldo sigue en rebeldía

El debut de Karim Benzema se produjo bajo una atmósfera inusual en la Saudi Pro League. La polémica ha escalado a niveles insospechados, involucrando incluso a Cristiano Ronaldo.

El astro portugués se ha negado a jugar con el Al-Nassr como medida de protesta ante la gestión y los movimientos del mercado, una situación que ha puesto los ojos del mundo sobre cada paso que dan las estrellas en territorio árabe.

Sin embargo, el ariete francés decidió hablar sobre el césped, alejándose del ruido externo y enfocándose en consolidar a su equipo en la cima.

Dominio absoluto del Al-Hilal

Con este triunfo categórico, el conjunto azul reafirma su hegemonía en el campeonato local. En 20 partidos disputados en la presente temporada, registra 20 puntos superando a sus rivales directos, Al-Ahli y Al-Nassr.

El Al-Hilal se mantiene como el rival a vencer, promediando una efectividad envidiable y ahora potenciado por la pólvora de un Benzema que parece haber encontrado su lugar en el equipo rápidamente.