Ley de Anmistía avanza con velocidad en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 5 de febrero en primera discusión y por unanimidad de sus diputados la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado mes de enero ante los jueces del Tribunal Supre de Justicia.

Recordemos que esta sería la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007 tras la intentona de golpe de Estado de 2002. Ahora la ley pasará a cosulta popular y luego será llevada a segunda discusión para su aprobación final y posterioro promulgación en Gaceta Oficial.

Quiénes integran la comisión de la Ley de Anmistía

La comisión de la Ley de Anmistía que analizará las combios de la consulta popular estará presidida por el diputado Jorge Arreaza; Nora Bracho, será la vicepresidenta; también los acompañarán Pedro Infante, Luis Augusto Romero, Grecia Comenares, Timoteo Zambrano, Carolina García, Pablo Pérez, Jacqueline Faría, Antonio Ecarri, Tania Díaz, Luis Florido, Winston Vallenilla, Yusmaro Jiménez, Iris Varela, Nicolás Maduro Guerra, Roy Daza, América Pérez y Pedro Carreño.

Qué excluye el proyecto

El proyecto en su exposición de motivios reconoce la importancia de "no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”; además quedan excluidos de sus beneficios delitos como “las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez calificó la aprobación como un paso necesario hacia la reconciliación nacional, aunque advirtió que el proceso no será sencillo y pidió celeridad para que el documento sea vigente en los próximos días.

En su discurso, Rodríguez señaló que "pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mi no me gustan los presos", dijo tras la aprobación en primera discusión del proyecto de la ley.