Podrás volar de Estados Unidos a Venezuela con estas dos aerolíneas

Durante la tarde de este jueves 29 de enero, dos aerolíneas internacionales confirmaron que podrán operar de formar directa desde Estados Unidos a Venezuela muy pronto, luego que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara que se levantó la restricción aerea sobre el país sudamericano.

El mandatario estadounidense confirmó haber mantenido conversaciones con la presidenta interina de Venezuela (Delcy Rodríguez) para informar sobre la reactivación de las rutas comerciales. Según las declaraciones oficiales, se han dado instrucciones al Secretario de Transporte, Sean Duffy, y a las autoridades militares para proceder con la apertura del espacio aéreo "antes de que termine el día de hoy", con el objetivo de facilitar el reencuentro familiar y el intercambio comercial.

¿Cuáles son las aerolíneas?

Las dos primeras empreas que levantaron la mano para comenzar operaciones hacia Venezuela son: American Airlines y Eastern Airline. La primera aerolínea mencionada manifestó públicamente su disposición para ser la primera en reconectar ambas naciones.

Aunque estas aerolíneas estadounidenses están terminando de finiquitar los permisos de vuelo, los cuales están sujetaos a la aprobación gubernamental definitiva y a las evaluaciones de seguridad correspondientes.

American comenzó a operar en Venezuela en 1987, y antes de suspender el servicio en 2019, sirvió como la aerolínea estadounidense más grande del país. American conecta más destinos sin escalas a los EE. UU. que cualquier otra aerolínea en el Caribe y América Latina.