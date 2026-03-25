MLB: Figura de los Leones comenzará la temporada en Triple A

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El campocorto venezolano Orlando Arcia no formará parte del roster de Grandes Ligas de los Mellizos de Minnesota para el inicio de la temporada 2026. La gerencia de la organización confirmó este martes que el jugador anzoatiguense ha sido asignado a la sucursal Triple A, el St. Paul Saints, tras concluir su participación en los entrenamientos primaverales bajo la condición de invitado.

Jeremy Zoll, gerente general de los Mellizos, fue el encargado de comunicar la decisión técnica. Arcia era el último pelotero venezolano con posibilidades reales de integrar el roster activo de Minnesota para el Día Inaugural, luego de una pretemporada en la que mostró solidez ofensiva, pero que no fue suficiente para desplazar a los jugadores protegidos en el roster de 40.

Estadísticas de Orlando Arcia en la Liga de la Toronja

Durante su paso por los campos de entrenamiento en Florida, Arcia registró un desempeño notable con el madero. En 36 apariciones legales en el plato, el nativo de Anaco dejó un promedio de bateo de .273. Sus indicadores de poder y embasado se situaron en .306 de OBP y .455 de slugging, consolidando un OPS de .761.

Estas cifras reflejan una producción competitiva para un jugador que buscaba un cupo como utility o suplente en el infield. Sin embargo, la profundidad del sistema de los Mellizos y la configuración contractual de la nómina pesaron más que el rendimiento inmediato del campocorto en los juegos de exhibición.

Las opciones de Arcia

A pesar de la asignación a las ligas menores, el futuro de Orlando Arcia no está estrictamente ligado al St. Paul Saints. Debido a su estatus de veterano y las condiciones de su contrato de ligas menores, el venezolano posee el derecho legal de solicitar su carta de libertad. Esta cláusula le permitiría desvincularse de la organización de Minnesota de manera inmediata para explorar el mercado de la MLB.

Si Arcia decide ejercer su opción de salida, se convertiría en agente libre con la posibilidad de firmar con cualquier otra divisa que requiera profundidad en el campocorto o experiencia en el banco. En las últimas semanas, varios equipos de la Liga Nacional y la Liga Americana han reportado bajas por lesiones en su cuadro interior, lo que podría abrir una ventana de oportunidad para el anzoatiguense antes de que finalice el mes de marzo.

Permanencia en Triple A con los Mellizos

La otra vía para el campocorto es aceptar la asignación y reportarse a la sucursal de St. Paul. Esta decisión le permitiría mantenerse en ritmo de juego competitivo y ser la primera opción de ascenso ante cualquier eventualidad física que sufran los peloteros del equipo grande de los Mellizos. La gerencia de Minnesota ha manifestado que valoran la experiencia de Arcia, pero la decisión final sobre su permanencia en el sistema de granjas recae ahora exclusivamente en el jugador y su equipo de agentes.