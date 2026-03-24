MLB: Ezequiel Tovar mete miedo de cara al Opening Day con un nuevo jonrón

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Los Rockies de Colorado cerraron su pasantía por el Spring Training con una derrota por 11 a 8 frente a los Tigres de Detroit, dejando así una marca de 15 victorias y 15 derrotas. Pero más allá de este resultado negativo, uno de los puntos más importantes para la organización pasa por el presente de Ezequiel Tovar.

Tovar va por otra temporada productiva

En la jornada de este martes, el grandeliga venezolano volvió a demostrar que será uno de los bates más temibles y productivos de su equipo a lo largo de la venidera campaña, algo que seguramente seguirá consolidándose con el pasar de los años.

Y es que durante esta cita contra los bengalíes se fue de 2-1 con jonrón, dos carreras impulsadas, dos anotadas y una base por bolas. Justamente, dicho batazo lo pegó a la altura del quinto episodio, con un compañero en circulación, para de esa manera igualar las acciones en ese entonces.

Asimismo, vale agregar que previamente, en el tercer inning, negoció un boleto que a la postre le permitió pisar el home tras un doble de Jordan Beck.

De esta manera, Ezequiel Tovar se afianza como una de las figuras a seguir dentro del conjunto de Colorado para esta temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Números de Ezequiel Tovar en el Spring Training 2026