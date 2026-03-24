MLB

MLB: Ranger Suárez es castigado por Minnesota en su última apertura del Spring Training

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 04:41 pm

El lanzador venezolano no estuvo muy afinado en sus primeras presentaciones con las Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes marca el cierre del Spring Training y, a su vez, el preámbulo del Opening Day de la MLB. Entre estos últimos compromisos resaltó la derrota por 15 a 6 de las Medias Rojas de Boston frente a los Mellizos de Minnesota, donde Ranger Suárez pagó caro su apertura.

NOTAS RELACIONADAS

Minnesota vapuleó al campeón del Clásico Mundial

La línea de trabajo del grandeliga venezolano fue de 4.1 innings en los que toleró nueve indiscutibles (dos jonrones) y ocho carreras, además que regaló una base por bolas y ponchó a cuatro rivales. De esa manera cargó con su segunda derrota de esta pretemporada con su nueva organización.

Si bien Boston le dio una ventaja mínima a Ranger Suárez, en la misma parte baja del primer episodio los Mellizos remontaron las acciones. Con hombres en posición anotadora, Ryan Jeffers pegó un sencillo al jardín central para remolcar las dos primeras rayitas de su equipo.

Para el segundo capítulo, Brooks Lee disparó un jonrón de dos carreras, algo que también hizo Byron Buxton en la baja del quinto. Acá, el oriundo de Pie de Cuesta salió reemplazado por Cade Feeney, quien permitió que los dos corredores que había heredado del venezolano también pisaran el home.

La temporada 2026 para las Medias Rojas de Boston iniciará este próximo jueves 26 de marzo, pero no será sino hasta el lunes 30 cuando Ranger Suárez tenga su primera apertura con el equipo.

Números de Ranger Suárez en el Spring Training 2026

  • 3 juegos
  • 0 victorias
  • 2 derrotas
  • 11.00 EFE
  • 11 carreras permitidas
  • 1 base por bolas
  • 8 ponches
  • 9.0 innings
  • 1.67 WHIP

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras retirados
Martes 24 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?