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MLB: ​William Contreras encendido con tres jonrones en tres juegos del Spring Training

El venezolano está cerrando los entrenamientos primaverales de gran forma con los Cerveceros de cara a la temporada de MLB.

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Meridiano

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 11:43 pm
MLB: ​William Contreras encendido con tres jonrones en tres juegos del Spring Training
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​El receptor venezolano William Contreras ha recuperado su mejor versión ofensiva con los Milwaukee Brewers. Tras un paso discreto por el Clásico Mundial de Béisbol donde no logró conectar de imparable, el menor de los Contreras ha regresado al Spring Training (ST) con un madero de fuego, demostrando por qué es uno de los bates más peligrosos de su posición.

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​El despertar tras el Clásico Mundial

​La racha de Contreras es una excelente noticia para la gerencia de Milwaukee. Desde su reincorporación al equipo, el careta ha hilado tres encuentros consecutivos sacando la pelota del parque, dejando atrás la sequía ofensiva que vivió con la selección nacional.

Cronología de la racha de jonrones:

  • 20 de marzo: vs Arizona Diamondbacks (Dbacks)
  • 21 de marzo: vs San Diego Padres
  • 23 de marzo: vs Cincinnati Reds

​Impacto en la alineación de los Brewers

​Este despliegue de poder confirma que Contreras está listo para el Opening Day. Su capacidad para "irse para la calle" con frecuencia no solo aporta carreras, sino que inyecta una dosis de confianza necesaria para afrontar la temporada regular 2026 de las Grandes Ligas.

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