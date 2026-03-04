La humildad de una leyenda: Salvador Pérez reconoce la maestría de William Contreras 

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del béisbol, es inusual ver a una figura con un pie en el Salón de la Fama admitir que tiene algo que aprender de un jugador más joven. Sin embargo, Salvador Pérez, el capitán de los Reales de Kansas City y baluarte de la selección venezolana, rompió el protocolo de la jerarquía para elogiar a su compatriota William Contreras.

Ante una interrogante sobre su compañero de posición en el equipo de Venezuela de cara al próximo Clásico Mundial de Béisbol (@WBCBaseball), Salvy no escatimó en honestidad.

Un maestro reconoce a un alumno aventajado

A pesar de sus cinco Guantes de Oro y su reputación como uno de los receptores más temidos de la última década, Pérez admitió que el careta de los Cerveceros de Milwaukee domina una faceta del juego que hoy dicta el éxito detrás del plato: el framing (el arte de convertir bolas en strikes mediante el movimiento sutil de la mascota).

“Hoy puedo aprender de él”, afirmó Pérez con una sencillez que sorprendió a los presentes.

El valor del framing

Mientras que Salvador ha basado su carrera en un brazo potente, una durabilidad de hierro y una ofensiva histórica para un catcher, la analítica moderna ha puesto a William Contreras en la élite del béisbol gracias a su capacidad para "robar" strikes.

Salvador Pérez: Representa la vieja escuela de poder, liderazgo y bloqueo.

William Contreras: Representa la evolución técnica, con métricas de encuadre de pitcheos que se sitúan en lo más alto de las Grandes Ligas.

Esta declaración no solo habla de la calidad humana de Pérez, sino que envía un mensaje de unidad y competitividad para el combinado nacional. Con dos de los mejores receptores de la MLB compartiendo conocimientos, el cuerpo de lanzadores de Venezuela contará con una ventaja estratégica sin precedentes.