Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 4 de marzo

La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.
La jornada de este miércoles 4 de marzo, se realizarán nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 1:48 p.m. hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.200m, arena (1:48 p.m. VEN)
- Repetitive (5) parece ser el rival a vencer tras su impresionante victoria.
- King Gerald (4) ha demostrado ser prometedor y podría ser un rival.
- Danzing Miner (1) es consistente a este nivel.
Segunda carrera: 1.400m, arena (2:18 p.m. VEN)
- El Orejón (3) parece el caballo a vencer tras su victoria anterior.
- Giggity (1) ganó una carrera de debutantes la última vez y podría repetir.
- I'm Mischievous (6) se colocó en esta clase recientemente y tiene oportunidad.
Tercera carrera: 1.400m, arena (2:48 p.m. VEN)
- Mayheminthepalace (1) baja de categoría y podría recuperarse de su mala racha anterior.
- Conspiracy Fact (2) ha sido consistente últimamente.
- Norfie (3) viene de buena victoria, y la repetida es probable.
Cuarta carrera: 1.664m, arena (3:18 p.m. VEN)
- Stormy Mitole (7) ganó con fuerza la última vez y parece estar bien para repetir el éxito.
- China Blue (3) quedó en segundo lugar en una carrera similar recientemente.
- True Myth (6) también merece la pena considerarlo.
Quinta carrera, 1.600m, grama (3:48 p.m. VEN)
- Magic Heart (12) ha estado en muy buena forma últimamente y parece ser el rival a vencer.
- Tigre (10) es un competidor consistente que debería estar en la contienda.
- Jibilian (2) ganó la última vez y podría ser un rival.
Sexta carrera: 1.100m, arena (4:18 p.m. VEN)
- Peppapete (7) ha demostrado su potencial con dos segundos y parece ser el rival a vencer.
- They Call Me Sue (3) ha sido consistente en esta categoría.
- American Tact (6) debuta precedido de buenos aprontes. Cuidado.
Séptima carrera: 1.700m, grama (4:56 p.m. VEN)
- Spirit Prince (6) estuvo a punto de ganar la última vez y parece que va a mejorar, ante este grupo. Defiende el "Dato Clave" de la jornada.
- Keep It Easy (2) es capaz de hacer una gran presentación. Cuidado.
- Mcravin (11) seguro hará una buena actuación y podría luchar por los puestos.
Octava carrera; 1.400m, arena (5:26 p.m. VEN)
- Toddchero (3) baja de categoría y podría recuperarse de sus recientes decepciones.
- Secret Treasure (1) ganó la última vez y podría repetirlo.
- Brother Brad (4) ha sido consistente en sus últimas tres carreras.
Novena carrera; 1.700m, grama (5:55 p.m. VEN)
- Thundering (2) está en un gran momento y parece estar bien posicionado para triunfar.
- Chicago Theatre (6) es un artista consistente que debería estar en la contienda.
- Relative Value (11) a pesar de una reciente derrota, tiene potencial para recuperarse.