Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 4 de marzo

La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

La jornada de este miércoles 4 de marzo, se realizarán nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 1:48 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.200m, arena (1:48 p.m. VEN)

Repetitive (5) parece ser el rival a vencer tras su impresionante victoria .

Segunda carrera: 1.400m, arena (2:18 p.m. VEN)

El Orejón (3) parece el caballo a vencer tras su victoria anterior.

Tercera carrera: 1.400m, arena (2:48 p.m. VEN)

Mayheminthepalace (1) baja de categoría y podría recuperarse de su mala racha anterior .

Cuarta carrera: 1.664m, arena (3:18 p.m. VEN)

Stormy Mitole (7) ganó con fuerza la última vez y parece estar bien para repetir el éxito .

Quinta carrera, 1.600m, grama (3:48 p.m. VEN)

Magic Heart (12) ha estado en muy buena forma últimamente y parece ser el rival a vencer .

Sexta carrera: 1.100m, arena (4:18 p.m. VEN)

Peppapete (7) ha demostrado su potencial con dos segundos y parece ser el rival a vencer .

Séptima carrera: 1.700m, grama (4:56 p.m. VEN)

Spirit Prince (6) estuvo a punto de ganar la última vez y parece que va a mejorar, ante este grupo. Defiende el " Dato Clave " de la jornada .

Octava carrera; 1.400m, arena (5:26 p.m. VEN)

Toddchero (3) baja de categoría y podría recuperarse de sus recientes decepciones .

Novena carrera; 1.700m, grama (5:55 p.m. VEN)