Actualizan estado de salud de Helena Merlín: sale del hospital tras un grave cuadro clínico

Luego de haber sido hospitalizada por problemas de salud, la representante de Barinas en el Miss Venezuela 1975, Helena Merlín fue dada de alta y se encuentra en su hogar a la espera de realizarse estudios médicos.

Familiares informaron de su complejo cuadro clínico en la noche del 02 de marzo a través de una publicación y ofrecieron detalles de su estado. La exreina de belleza estuvo recluida en el Hospital Dr. Luis Ortega en Porlamar, donde, aunque recibió analgésicos y atención, el dolor persistía.

“Seguimos a la espera de los exámenes médicos necesarios. Su estado es delicado y nuestra prioridad absoluta es que reciba la evaluación especializada que requiere”, escribieron.

La mayor preocupación de la familia es el bienestar de los más de peluditos que están bajo el cuidado de Marlin. Por último, pidiendo oraciones y palabras que puedan brindar tranquilidad en un momento tan crítico.

Helena Merlín recibe el alta

Luego de horas de angustia e incertidumbre por su estado de salud, una cuenta informativa del estado Nueva Esparta se puso en contacto con personas allegadas y constató que Helena Merlín recibió el alta.

“Afortunadamente, Helena Merlin ya está en franca recuperación y aunque debe someterse a una serie de exámenes muy costosos, tiene intactos los ánimos por atender a su manada bajo la vigilancia de su hija Natasha, sus nietas y nietos, herederos del espíritu altruista y amor por los animales”, informó.

Sin embargo, en su perfil oficial no han compartido cómo se encuentra la exmodelo, mientras sus seguidores están a la espera de más detalles.

El resurgir de Helena Merlín

Por mucho tiempo Helena estuvo sumergida en el consumo de drogas, a pesar de su pasado logró una recuperación y retomar una vida sin excesos.

Ahora, tiene un refugio de perros a los cuales le brinda un techo, comida y una segunda oportunidad para tener un hogar.