Neymar dedicó una sentida carta a Rodrygo luego de su triste lesión

La noticia de la lesión de Rodrygo, después del partido ante el Getafe, terminó con uno de los peores desenlaces, con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha.

Ese diagnostico es una tragedia deportiva para el brasilero, de quien se estima pueda estar lejos de la acción oficial por un periodo de recuperación de entre seis y nueve meses; un contexto que lo deja fuera del resto de temporada con el Real Madrid y sin ser opción a la Copa del Mundo 2026.

Desde luego, esto cayó como balde de agua fría en Brasil, donde se tenía al delantero como un fijo en el llamado de Carlo Ancelotti. Una de las voces que salió al paso a lo sucedido fue nada más y nada menos que Neymar.

El astro de ese país compartió una sentida carta para quien ha sido compañero suyo en la propia selección nacional y con quien ha demostrado tener mucha cercanía en distintos momentos.

¿Qué le dijo Neymar a Rodrygo?

El texto de 'Ney' ya está dando la vuelta al mundo, sobre todo, porque el propio ex Barcelona se mostró muy triste por lo ocurrido con su colega de profesión.

"Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, toda una película se reprodujo en mi cabeza. ¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de vivir con esta herida!", escribió inicialmente.

Luego añadió: "Mi 10, mi niño, mi heredero (como Te llamo) Solo te pido una cosa... "cuida tu cabeza" ahora es el momento de reunir a todos los que amas a tu alrededor... Y como dijiste, no merecías pasar por esto ahora… pero ¿quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios? Hermanito... MANTENTE FUERTE, estoy seguro que regresarás volando. Te amo tanto como me apoyaste, ¡estaré aquí para ti!".

Todo lo anterior, además, deja un panorama incierto para Ancelotti con Brasil sobre esa demarcación, en la que el propio Neymar puede ser alternativa para ocupar la posición y ganarse un lugar en la Copa del Mundo.