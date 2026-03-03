LVBP: Bravos de Margarita le quita a César Collins a Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los movimientos estratégicos comienzan a marcar el rumbo de la próxima temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y Bravos de Margarita dio un paso firme al anunciar este martes 3 de marzo la llegada de César Collins como nuevo gerente de operaciones.

La organización insular apuesta por un perfil con recorrido en distintas ligas del Caribe, entendiendo que su experiencia puede fortalecer la estructura interna y potenciar el proyecto deportivo, no solo para la edición 2026/2027, sino para los próximos años.

Desde la gerencia general, encabezada por Yves Hernández, el mensaje fue claro: se trata de una incorporación pensada para sumar conocimiento y cohesión a la hora de confeccionar el roster. La directiva considera que la trayectoria de Collins encaja con la visión que se viene construyendo en los últimos años, en la que su principal objetivo es conseguir su primer y tan ansiado título como franquicia en la LVBP.

Asimismo, su firma con Margarita cierra cualquier tipo de posibilidad sobre su incorporación a Leones del Caracas como gerente deportivo.

César Collins – Bravos de Margarita

“Llego con mucha humildad a sumarme al proyecto que Yves Hernández (gerente general) y José Manuel Fernández (gerente deportivo) han venido construyendo con resultados positivos, mucho compromiso y visión. Mi intención es contribuir, apoyar en todo lo que esté a mi alcance, además de brindar asesoramiento deportivo que ayude a fortalecer cada decisión dentro de la organización”, declaraciones de Collins a prensa Bravos.

Su hoja de vida respalda la apuesta que hace el conjunto margariteño. Collins fue gerente general de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y trabajó con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol. Además, confirmó que mantendrá su rol como asesor deportivo de los Cangrejeros de Santurce, actuales campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, lo que le permitirá aportar una visión amplia del béisbol caribeño.

Por si fuera poco, también fue pieza clave para la creación de la Liga Mayor de Beisbol Profesional. Sin duda, es una firma que puede impactar de gran manera en los planes de Bravos para consolidarse como uno de los candidatos al título en la pelota criolla.

Más allá de los cargos, su mensaje es directo y quiere que se entienda, ya que desea volver a competir por el título y, con su experiencia, no cabe duda de que se dirigen a la dirección correcta para alcanzar sus metas.