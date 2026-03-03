¿Se pierde el Mundial 2026? Al Nassr confirma lesión grave de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Cristiano Ronaldo está en el ojo de los focos ahora mismo. No precisamente por lo que mejor sabe hacer, que es goles, sino por las noticias negativas relacionadas con el portugués.

Justamente, esas informaciones vienen del propio club del delantero en Arabia Saudita, el Al Nassr, que compartió su parte médico de la lesión y apunta a ser más grave de lo que se imaginaba en un principio.

El cuadro árabe notificó en la comunicación que han diagnosticado al futbolista de 41 años de edad una lesión en el tendón de la corva, después del choque contra Al-Fayha.

¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026?

A menos de cuatro meses para el inicio de uno de los eventos más esperados del año esta información enciende las alarmas en el combinado de Portugal, que tenía al 'Bicho' como uno de sus estelares.

Sin embargo, pese al anuncio de Al Nassr aún no podría estimarse un tiempo de recuperación y mucho menos si su dolencia podrá impedirle decir presente en la cita mundialista.

La propia institución árabe detalló que 'CR7' ya comenzó su programa de rehabilitación y será evaluado día a día para saber cuanto podría ser el tiempo de baja del atacante luso.

A partir de ahora, habrá que seguir muy de cerca la situación con Cristiano Ronaldo y saber si sus molestias actuales no lo sacan de la Copa del Mundo, que sería la última de su carrera.