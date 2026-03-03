MLB: Miguel Rojas hace gala de su poder con un descomunal batazo

Suscríbete a nuestros canales

En otra jornada de juegos de exhibición en el Spring Training, el nombre de Miguel Rojas se unió a la lista de peloteros con al menos un jonrón en esta pretemporada 2026. Esto sucedió en el Goodyear Ballpark, donde miden fuerzas Dodgers de Los Ángeles y Guardianes de Cleveland.

Apareció el héroe de la Serie Mundial

La conexión sucedió en la parte alta del tercer capítulo. Allí, Miggy Ro aprovechó una cuenta favorable de 3 y 0 para darle con todo a una recta y enviarla más allá del jardín izquierdo. Vale mencionar que se llevó consigo hasta el home a Eliezer Alfonzo Jr. para las dos primeras anotaciones de los Dodgers.

En su siguiente turno, en el quinto, pegó un sencillo y posteriormente fue reemplazado. Al final ligó de 3-2 con dos impulsadas y una anotada. En lo que va de entrenamientos primaverales batea para .375 de promedio.