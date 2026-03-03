Juan Musso fue clave para sostener al Atlético: Así fue su actuación contra Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona lo intentó hasta el último momento en la ida de las semifinales de Copa del Rey. Un 3-0 ante su gente y muy cerca de lograr la épica en el Spotify Camp Nou ante el Atlético de Madrid. En medio de todo, un jugador colchonero fue clave para sostener a los de Simeone: Juan Musso.

El guardameta del cuadro madrileño se hizo grande en muchos tramos del partido y sus apariciones mantuvieron a raya a un conjunto culé que le pasó por encima a su rival.

El portero argentino fue titular, como venía siendo habitual, y demostró su valía en un partido grande, solo basta repasar varias de sus atajadas para encontrar una de las respuesta de por qué los azulgranas se quedaron a un tanto de lo heroico.

¿Cómo le fue a Juan Musso ante Barcelona?

Para encontrar una referencia de su gran actuación, por ejemplo, se puede revisar la valoración que dio al guardameta un portal especializado en estadísticas como Sofascore.

Esta página valoró el trabajo de Musso con un 8.5; por lejos la mejor puntuación de los jugadores del Atlético, en el que solo Griezmann superó los 7 puntos.

A su vez, el argentino registró seis paradas totales, tres paradas a tiros desde dentro del área, ganó un duelo en el suelo, firmó dos despejes y dejó nueve recuperaciones.

Con todo esto, sin duda alguna hay que decir que Juan Musso desde ya tiene mucha responsabilidad en esta clasificación del Atlético a la final de Copa del Rey, en la que se medirán contra el ganador de la otra serie entre Real Sociedad y Athletic Bilbao.