Nueva millonaria: Explora se llevó la victoria en el Honeybee Stakes G3 de $750,000 y 50 puntos en la Ruta al Kentucky Oaks G1

La Honeybee Stakes (G3) en su edición 39, es la segunda carrera clasificatoria de Kentucky Oaks de Oaklawn Park. Para este año tuvo una bolsa récord de $750,000, comparado con los $500,000 de la pasada temporada, y ofreció 50-25-15-10-5 puntos de clasificación a los cinco primeras finalistas del marcador.

Explora, propiedad de Pegram, Watson y Weitman se mantuvo cerca durante todo el recorrido y una vez al frente, mantuvo a raya a Counting Stars, para llevarse el Honeybee Stakes G3 este domingo en Oaklawn Park.

Explora respondió a la confianza de sus conexiones

Explora, en la partida del Honeybee Stakes G3, se ubico detrás de las punteras. Knickleandime, se adelantó en el pelotón, mientras que Sneaky Good por dentro, y Explora por fuera, la persiguieron durante un primer cuarto en :23.45.

Tras marcar la media milla en :47.70, Explora, presionó y tomó la delantera. Mientras, Counting Stars, avanzaba con mayor impulso a la caza de la favorita que se abría paso al frente en la recta final. Sin embargo, no fue suficiente para quedar a 3/4 de cuerpo de Explora en la meta.

El Honeybee Stakes otorgó 105 puntos totales (50-25-15-10-5, respectivamente) a los cinco primeros clasificados para la elegibilidad titular del Kentucky Oaks. El Honeybee Stakes, fue la última carrera preparatoria local para el Fantasy Stakes G2, con un premio de $1 millón, el 27 de marzo.

La hija de Blame en Collections Choice por Bernardini, fue guiada al triunfo por Flavien Prat, y colocó su récord en cuatro victorias, tres segundos en siete presentaciones con ganancias de $ $1,064,250 en el Banco para sus conexiones.