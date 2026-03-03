Hipismo

Nueva millonaria: Explora se llevó la victoria en el Honeybee Stakes G3 de $750,000 y 50 puntos en la Ruta al Kentucky Oaks G1

La entrenada por Bob Baffert llegó a cuatro victorias en campaña de siete carreras

Darwin Dumont
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 03:43 pm
La Honeybee Stakes (G3) en su edición 39, es la segunda carrera clasificatoria de Kentucky Oaks de Oaklawn Park. Para este año tuvo una bolsa récord de $750,000, comparado con los $500,000 de la pasada temporada, y ofreció 50-25-15-10-5 puntos de clasificación a los cinco primeras finalistas del marcador.

Explora, propiedad de Pegram, Watson y Weitman se mantuvo cerca durante todo el recorrido y una vez al frente, mantuvo a raya a Counting Stars, para llevarse el Honeybee Stakes G3 este domingo en Oaklawn Park.

Explora respondió a la confianza de sus conexiones

Explora, en la partida del Honeybee Stakes G3, se ubico detrás de las punteras. Knickleandime, se adelantó en el pelotón, mientras que Sneaky Good por dentro, y Explora por fuera, la persiguieron durante un primer cuarto en :23.45.

Tras marcar la media milla en :47.70, Explora, presionó y tomó la delantera. Mientras, Counting Stars, avanzaba con mayor impulso a la caza de la favorita que se abría paso al frente en la recta final. Sin embargo, no fue suficiente para quedar a 3/4 de cuerpo de Explora en la meta.

El Honeybee Stakes otorgó 105 puntos totales (50-25-15-10-5, respectivamente) a los cinco primeros clasificados para la elegibilidad titular del Kentucky Oaks. El Honeybee Stakes, fue la última carrera preparatoria local para el Fantasy Stakes G2, con un premio de $1 millón, el 27 de marzo.

La hija de Blame en Collections Choice por Bernardini, fue guiada al triunfo por Flavien Prat, y colocó su récord en cuatro victorias, tres segundos en siete presentaciones con ganancias de $ $1,064,250 en el Banco para sus conexiones.

