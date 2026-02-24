El match de la semana: Explora contra Taken by the Wind, por los $750 mil del Honeybee Stakes (G3) en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo de Oaklawan Park, ubicado en Hot Sptings, Arkansas, inicia marzo con una cartelera millonaria en la que incluyó pruebas que otorgan puntos en las clasificatorias para el Kentucky Derby (G1) y Kentucky Oaks (G1).

El Honeybee Stakes (G3) precisamente con una bolsa de $750,000 en premios, en distancia 1,700 metros, atrajo a 10 participantes representa la segunda carrera clasificatoria de Kentucky Oaks G1 que se corre en Oaklawn Park.

Kentucky Oaks: Duelo en la pista para el Honeybee Stakes G3

La novena carrera de la jornada dominical en el hipódromo de Oaklawn Park, fue reservada para el Honeybee Stakes G3 de $750,000 que forma parte de una cartelera de doce competencias. Diez potrancas de segundo año están inscritas y que son encabezada por la gran favorita, Explora, que terminó como una de las tres finalistas para un premio Eclipse como la potranca de 2 años campeona de América del Norte.

Recordamos, que la entrenada por Baffert, terminó segunda, derrotada por tres cuartos de cuerpo, en la Breeders' Cup Juvenile Fillies, antes de salir victoriosa en la Oak Leaf Stakes (G2) en 1 1/16 millas el 4 de octubre en Santa Anita.

Su gran rival, será Taken by the Wind, que llega invicta en tres carreras para el entrenado Keeneth McPeek, que incluye la Silverbulletday Stakes de $150,000 el 17 de enero en Fair Grounds.

Por su parte Mark Casse, presenta a dos ejemplares Counting Stars y su principal carta Search Party, con la monta Christian Torres. Casse ya ganó dos stakes en la reunión de Oaklawn 2025-2026 con Counting Stars, y capturó la primera carrera clasificatoria de Kentucky Oaks, el Martha Washington Stakes de $300,000 el 6 de febrero, con Search Party.

Honeybee Stakes G3, tiene una bolsa récord de $750,000 en 2026, frente al máximo anterior de $500,000. Otorga una puntuación a escala de 50-20-10-4-2 a las cinco primeras finalistas. Esta prueba inicia 6:15 p.m. hora de Venezuela.