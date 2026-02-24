"Los p3n€s también hablan" desató carcajadas en el Centro Cultural Chacao

Suscríbete a nuestros canales

Risas, gritos, diversión y mucha energía fue lo que se vivió el viernes 20 de febrero en el Centro Cultural Chacao, con la pieza “Los penes también hablan”. Una obra creada por el actor Karl Hoffmann, en la se reúne con otros tres duros de la actuación como Miguel De León, Henry Soto y Rolando Padilla.

Una gran pieza

A las siete de la noche la sala principal del recinto caraqueño se llenó de personas en la búsqueda de reírse, lo que lograron desde el primer minuto que se abrió el telón, apareciendo los cuatros actores vestidos de penes y con la canción de “Locomía”.

De ahí parte el comienzo de una pieza que no solo saca risas de principio a fin, sino también educa, por las múltiples razones que los hombres viven con sus miembros en diversas etapas de la vida como la niñez, adolescencia, adultez y mayores.

Uno de los momentos que hace enloquecer al público es ver a los cuatros actores mencionar los múltiples nombres que los criollos le dan a su miembro como machete, muñeco, piripicho, entre otros.

Además, abordan temas importantes para los caballeros como visita al urólogo, disfunción eréctil y la próstata.

La pieza también cuenta con las voces especiales de artistas como Dora Mazzone, Alexandra Braun y Marcos Moreno.

Palabras de los artistas

Tras más de una hora de mucha risa, humor, interacción con el público y despliegue de luces, los artistas finalizaron festejando el Sold Out de la pieza.

“Gracias a todo el equipo técnico, es mucha gente. Quiero agradecer al Centro Cultural por la oportunidad de realizar la obra aquí”, dijo el productor, director y talento de la pieza, Karl Hoffmann.

Mientras que Rolando Padilla expresó: “Son momentos especiales y subir al escenario siempre será una oportunidad en dejar huella en ustedes, de aquí se llevan algo a casa”, dijo.

“Los penes también hablan”, marca el regreso a la actuación del gran Miguel De León, tras años de ausencia.

Nueva Fecha

Gracias al éxito de la obra y aceptación en el público, se ha extendido una nueva función para el próximo fin de semana para todos los caraqueños que en la primera se quedaron sin ver tan magistral propuesta.

Sábado 28 de febrero | 7:00 p.m.

Domingo 01 de marzo | 4:00 p.m.