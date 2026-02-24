Calidad vs. Inactividad: El desafío del ejemplar que todos esperan desde su debut en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 10 de la presente temporada en el Hipódromo Internacional de La Rinconada bajará el telón con una competencia que ha captado la atención de los analistas. En una distancia de 1.200 metros, un lote de caballos de cinco y más años mezcla de nacionales e importados, debutantes y no ganadores se citará en la pista, pero es un nombre en particular el que acapara los titulares: Mr. Teeb.

Un retorno tras 140 días de ajustes: La Rinconada

El pupilo del Stud "I.A.S.R Team" no es un corredor cualquiera en el lote de perdedores. Desde su debut, la afición hípica le ha otorgado un voto de confianza que, aunque no se ha traducido en victorias, se sustenta en su innegable capacidad competitiva. Tras 140 días de inactividad su última salida oficial data del 12 de octubre de 2025, el cincoañero regresa a la acción con la frescura necesaria para buscar el primer triunfo de su campaña.

En aquella última aparición, Mr. Teeb finalizó en la sexta posición a 16 cuerpos del superior San Benito, en una tarde donde fue conducido por Ángel Ybarra. Sin embargo, ese margen no cuenta la historia completa: el ejemplar ha demostrado gallardía en sus seis actuaciones previas, enfrentando a lotes de jerarquía e incluso midiendo fuerzas con purasangres importados sin deslucir en el planteamiento de carrera.

Nueva estrategia: Yunta y aperos

Para este compromiso, el entrenador Ingerman Sanoja ha decidido mover sus piezas en busca de un cambio de suerte. Sanoja, un profesional que atraviesa una sequía de triunfos desde la temporada 2024, confía en que esta es la oportunidad de oro para reencontrarse con el recinto de ganadores.

Las novedades para este domingo son significativas:

Conducción: Por primera vez el jinete Samuel Yánez llevará las riendas del ejemplar.

Equipamiento: Se han reportado cambios en los implementos; Mr. Teeb saltará a la pista con Bozal Blanco (Bz) y Martingala (M), ajustes técnicos diseñados para mejorar su control y enfoque en el tramo final de la competencia.

El veredicto de la pista

¿Podrá la calidad de Mr. Teeb imponerse sobre la inactividad de más de cuatro meses? El reto no es menor, si se considera que la carrera de cierre siempre suele ser accidentada y táctica. No obstante, el fogueo del ejemplar ante corredores de mayor nivel lo posiciona como el "enemigo a vencer" en una prueba que promete emociones desde el aparato de partidas.

La cita es en la décima competencia, donde la clase, la paciencia del Stud "I.A.S.R Team" y el hambre de triunfo de Ingerman Sanoja se pondrán a prueba bajo los focos del óvalo de Coche.

Esto son los más recientes ejercicios de Mr. Teeb: Hipódromo La Rinconada Datos hípicos

Feb 14 S. Yanez. E/P 13,4 26,1 38,2 (600) 53 2p 68/82,4// contenido y bien con remate de 12,1.

Feb 21 G. González E/P 16,1 29,1 43,2 56,3 69,4 (1000) 84,1/101,4// súper cómodo todo el trayecto/ remate de 13,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.