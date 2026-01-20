Vuelve el favorito: ¿Podrá repetir su triunfo arrollador luego de tres meses de inactividad en La Rinconada?

Suscríbete a nuestros canales

La segunda competencia del programa nocturno de este viernes marca el retorno de uno de los ejemplares más seguidos por la afición: San Benito. Tras una pausa de 103 días, el purasangre vuelve a la arena de Coche con el objetivo de ratificar su superioridad y mantener el ascenso en su campaña.

Un triunfo aplastante en su historial

El registro más reciente de San Benito en La Rinconada data del 12 de octubre de 2025. En aquella oportunidad, el ejemplar propinó una paliza a sus rivales con una victoria de nueve cuerpos de ventaja en un recorrido de 1.300 metros. Dicha exhibición de poder dejó claro el potencial del caballo, que ahora, a sus cinco años, buscará repetir la dosis bajo condiciones similares.

Conexiones de lujo y linaje de élite

Para este compromiso, el ejemplar se mantiene bajo la tutela del entrenador Riccardo D’Angelo. En esta ocasión, la responsabilidad de la conducción recae sobre el jinete Francisco Quevedo, quien defenderá las sedas del Stud "Los Samanes Racing".

El atractivo de San Benito no radica solo en su desempeño, sino en su valiosa genética. El ejemplar, que arribó a Venezuela en junio de 2025, es hijo del estelar Gun Runner, semental que domina la escena hípica mundial gracias a su influencia y éxito en la reproducción de campeones.

El reto de la inactividad

Pese a su linaje y su victoria previa por galope, el factor tiempo será la gran interrogante de la noche. San Benito enfrenta el desafío de superar los tres meses fuera de las pistas oficiales, un elemento que los apostadores y analistas deberán evaluar frente a la calidad indiscutible de este nieto de la hípica internacional.

Ejercicios: La Rinconada de cara a la tercera actuación

En su más reciente trabajo en la pista de arena del óvalo de Coche, el pasado 17 de enero, con Francisco Quevedo en silla, dejó parciales de: 14,2 27,1 39,3 (600) 51,4 2p 64,3/80,1// fenómeno sin hacerle nada con remate de 12,2. Informó la División de Tomatiempos del INH.