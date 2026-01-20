Poderosa genética en la arena de Caracas: El linaje de Into Mischief presente en la jornada nocturna

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada recibirá a la afición este viernes 23 de enero para la tercera reunión del año. El programa consta de ocho competencias, entre las cuales destaca una condicional especial en horario estelar.

El debut de una importada en el 5y6: La Rinconada

La expectativa crece en torno a la cuarta carrera de la noche (segunda válida para el 5y6), pautada para las 7:45 p. m. En este trayecto de 1.300 metros para yeguas de cinco y más años, hará su estreno en Venezuela la ejemplar Practical Vale.

La alazana llega a la pista de Coche tras cumplir campaña en los hipódromos estadounidenses de Gulfstream Park y Tampa Bay. Pese a sumar 15 actuaciones sin victorias en el norte, la pupila del Stud "Carpino" inicia una nueva etapa bajo el entrenamiento de Rohendy Gámez y contará con la conducción del jinete profesional Larry Mejías.

Linaje de primera clase

Practical Vale posee un pedigrí de alta jerarquía. Es hija del semental Practical Joke, quien a su vez desciende del estelar Into Mischief. Practical Joke cumplió una campaña destacada con cinco triunfos en 12 presentaciones, donde resaltan sus éxitos en eventos de Grado 1 como el Hopeful Stakes, el Champagne Stakes y el H. Allen Jerkens Stakes, además de un tercer lugar en la Breeders’ Cup Juvenile.

Por la línea materna, la yegua desciende de Happy Vale, hija del reconocido Distorted Humor. Este último acumuló más de 700.000 dólares en premios y registró ocho victorias en pruebas de grado. Con estos antecedentes, la importada busca su primer éxito profesional en la arena de Caracas.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Practical Vale:

Ene 10 L. Mejías E/S 15,4 29 41 (600) 53,4 2p 66,2 4p 79,4/95,2//-2V, cómoda, SHN, extraordinaria con remate de 12.

Ene 17 L. Mejías E/P 15 28,3 (400) 42,3 2p 58,2/ de 2da vuelta muy cómoda por centro de cancha con remate de 13.3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.