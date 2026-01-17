¡Viernes de fortuna! Ganadores del 5y6 nacional cobraran más de $4.400 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 nacional, volvió este viernes 16 de enero del 2026, con la presencia en la reunión número uno, pues inauguró la actividad hípica nocturna en el hipódromo Internacional La Rinconada, y tuvo una programación de ocho competencias, sin la presencia de pruebas selectivas.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.75.907.720,00, de los cuales Bs. 10.627.080,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.40.990.168,80.

Ganadores 5y6 Nocturno La Rinconada

La primera válida logró el triunfo el importado Juan Valdez, con la monta de Robert Capriles y presentado por Carlos Luis Uzcátegui, dejó crono de 68,3 para los 1,200 metros del trayecto, además de abonar un dividendo de Bs. 60,51 a ganador.

En el marco de la segunda válida, la potranca importada Castana Power brilló en su debut de tresañera. Bajo la conducción de Oliver Medina y la tutela del preparador Fernando Parilli Araujo, la yegua registró un tiempo de 66.1 para los 1.100 metros. Su victoria representó un excelente dividendo de Bs. 485,87 a ganador.

Poco después, en la tercera competencia del bloque del 5y6, Anastasio Again se alzó con el triunfo. El ejemplar, guiado por el látigo Rafael Solano y bajo la preparación de Germán Córdova, dejó una importante recompensa de Bs. 850,50 en las taquillas de ganadores.

La cuarta válida del 5y6 nacional se resolvió por vía reglamentaria en favor de El de Will. El pupilo de Riccardo D’Angelo, que contó con la monta del jinete profesional Álvaro Finol, registró una marca de 74 segundos exactos para el trayecto de 1.200 metros. El triunfo del ejemplar sacudió la pizarra con un dividendo de Bs. 1.115,08 a ganador, lo que representó la sorpresa de la jornada hasta el momento

La quinta válida, inicio de la jugada de la Doble Perfecta, consagró a la yegua cuatroañera Encantadora. El profesional Humberto Correia presentó en óptimas condiciones a la pupila, mientras que el látigo Juan Pablo Paoloni ejecutó una conducción impecable sobre el trayecto de 1.200 metros. Con este éxito, que otorgó un dividendo de Bs. 00,00, la dupla sumó su tercer triunfo en una productiva jornada nocturna.

Por último, la sexta y última válida del 5y6 nacional, Majestic Shot, del entrenador Rohendy Gámez, y montada por Franklin Velásquez, fue la vencedora que generó dividendo de Bs. 192,54 a ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 01 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (963) y cada uno pagó un total de Bs. 11.035,39, mientras que los primeros afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (27), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 1.518.155,78.