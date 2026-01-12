Hipismo

La Rinconada recibe a un “As” internacional para la primera y segunda reunión del año

La agenda del laureado fusta incluye seis actuaciones de relevancia durante el arranque de la temporada en el hipódromo capitalino

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 07:25 pm
Foto: José Antonio Aray
Foto: José Antonio Aray
 Tras la publicación de los inscritos oficiales por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), se confirma la destacada presencia del jinete Juan Pablo Paoloni en la primera y segunda reunión de carreras, programada para los días viernes 16domingo 18 de enero en La Rinconada.

El talentoso profesional, recordado por ganar el Clásico Internacional Simón Bolívar (Grado I), tiene la intención de cumplir ocho compromisos en la jornada, una noticia que sin duda eleva la expectativa entre los aficionados.

                                         

Trayectoria y Palmarés: Juan Pablo Paoloni

Juan Pablo Paoloni, jinete argentino, acumula hasta el momento más de 260 victorias a lo largo de su carrera, un palmarés que incluye un par de pruebas selectivas en su país natal.

En 2025, el joven jinete cerró la temporada con 71 triunfos en 653 montas. Además, fue protagonista en una jornada especial celebrada el 28 de diciembre de 2025 en el hipódromo de Paraguay, donde ganó uno de los clásicos programados. En la naciente temporada, el jinete suma ocho triunfos en poco más de 30 actuaciones en su país natal.

        

Foto: Cortesía

Es importante destacar la exitosa actuación que Paoloni tuvo en la celebración del Clásico Internacional Simón Bolívar (Grado 1) el pasado mes de octubre, en la reunión 41. En esa ocasión, de tres montas realizadas, ganó con Princesa Fina y Astuto, y logró un segundo lugar con el ejemplar Silk Eyes.

Compromisos: La Rinconada montas

Viernes:

1) Preposition (Usa).

2) Zorro Viejo (Usa).

5) Galopante.

7) Encantadora. 

Sábado: 

1) Princesa Fina.

4) Latina Parts. (L Clásico "Andrés Bello" (GII)

Nota: Hay que mencionar que de las seis montas que tiene el destacado jinete son en yunta con la familia Correia, es decir padre e hijo.

 

