Clara Vegas se sometió a una cirugía estética para agrandar sus pechos

La Miss Venezuela 2025, Clara Vegas Goetz salió bien de su operación de senos, anunciada hace pocos días en sus redes sociales, un paso en su camino al certamen internacional que la tiene muy emocionada.

Aunque al principio de su participación en el certamen nacional confesó no estar dispuesta a pasar por quirófano, había ciertos retoques estéticos que quería hacer y otros que fueron recomendados por la Organización Miss Venezuela.

Clara Vegas estrena nueva “pechonalidad”

El pasado 24 de febrero, la reina de belleza confesó estar a pocos días de operarse las “girls”, refiriéndose a sus pechos. Además, solicitó tips para la recuperación de la cirugía a toda su comunidad en TikTok.

Ahora, Clara Vegas informó haberse sometido a la cirugía estética para el aumento de senos y se encuentra en recuperación para sanar lo antes posible. Indicó encontrarse bajo los efectos de la anestesia mientras grababa y un poco adolorida por la intervención.

“Salimos de la operación y todo salió bien, gracias a Dios, gracias a todo el mundo que ha estado pendiente y me ha escrito”, comentó.

Anunció estar emocionada por ver el resultado por primera vez. Además, documentará todo su proceso de recuperación por medio de sus redes sociales.

Un regreso triunfal al país

La Miss Venezuela 2025 pisó Nueva York para ser parte de la Fashion Week, siendo su primer debut como modelo en una de las pasarelas más importantes de la moda. Su regreso al país se dio hace un par de días e inmediatamente pasó por quirófano.