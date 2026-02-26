Ojo con el crono: El ajuste contenido de esta yegua la deja lista para ganar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Faltan días para dar la bienvenida al mes de marzo y con él se desarrollará la décima reunión, que prometerá electrizar las tribunas con los 12 llamados que, en esta ocasión no se incluye pruebas selectivas.

La segunda competencia, es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

Yegua: Ciclo no válido R10 La Rinconada Datos Hípicos

De las seis participantes inscritas se destaca la potra Paraguanera (número 2), pues será montada por Ángel Ybarra, bajo el entrenamiento de Jesús Romero Rojas, que entrevista realizada este jueves en los espacios del óvalo caraqueño el trainer destacó que ha respondido de forma impecable en los ejercicios. Se encuentra en un lote muy cómodo, así que están convencidos de que estará en la pelea por el triunfo.

Cabe mencionar que el día domingo 1ro de febrero, la alazana llegó sexta a 27 cuerpos de la vencedora Madame Karina.

Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada

Este miércoles 25 de febrero, la conducida por Ybarra ajustó 56,3 para 800 metros, en pelo, contenida, buena acción con remate de 13,1, publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Arantza Victoria: Su entrenador Deibis Guevara en entrevista para este medio digital comentó que su yegua se encuentra en excelentes condiciones físicas por lo que viene de arribar en el segundo lugar y para esta ocasión se espera que pueda alcanzar el triunfo. Les deseamos mucha suerte a todas las conexiones. Supergirl: Debuta en el óvalo de Coche y en la entrevista realizada esta semana, su jinete José Alejandro Rivero piensa para este tiro de 1.300 metros la va a favorecer mucho y en sus aprontes demostró que es una buena galopadora por lo que, en los últimos metros será una de las grandes candidatas para llevarse su primera victoria. Reysgar: Esta hija de Tap Daddy viene para su competencia y enfrentarse con el resto de las corredoras con la monta por primera vez de Julio Moncada y presentada por José Luis Balzán. Se espera una gran actuación.

Favoritas de la carrera: Yeguas