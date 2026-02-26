MLB: Venezolano José Fernández impresiona con su poder en Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

José Fernández demostró que tiene talento para jugar con los mejores peloteros del mundo, luego de tener un arranque prometedor en los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas. El pelotero venezolano desapareció su primer jonrón del año frente a Los Angeles Dodgers.

Pese a que los actuales campeones de la Serie Mundial se quedaron con la victoria (10x7) en la jornada de este miércoles 25 de febrero, el campocorto tuvo una presentación productiva con el madero, descargando todo su poder por el jardín central, siendo una conexión que salió disparado a una velocidad e 108 millas por hora y recorrió una distancia de 403 pies.

El torpedero, quien pertenece a Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), terminó con un desempeño notable tras ligar de 2-1 con una remolcada y anotada. En su cuarta participación en entrenamientos primaverales con Arizona Diamondbacks, el infielder busca conseguir un puesto en el equipo grande de cada a la próxima campaña de Las Mayores.

José Fernández con miras a MLB

Este fue el primer cuadrangular del prospecto en su carrera durante unos entrenamientos primaverales con los Arizona Diamondbacks y también su primer extrabase en 22 juegos de exhibición en una pretemporada de Grandes Ligas. En los Spring Training, Fernández colecciona cinco remolcadas, cinco hits, seis anotadas y un OPS de .518 en 34 apariciones al plato.

La conexión de vuelta entera contra Los Angeles Dodgers quedará como un recuerdo inolvidable en su joven trayectoria en MLB, donde espera cumplir con el sueño de convertirse en bigleaguer en los próximos años. El paracortos registra estadísticas notables en su paso por las granjas de la organización con average de .257, 30 bambinazos, 196 empujadas, 380 imparables, 196 anotaciones, .309 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .688 en 406 compromisos.