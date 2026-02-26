Entre datos: Ejemplar que ajustó cómodo, buscará su primer triunfo este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo avanza a pasos agigantados y ya hemos arribado a marzo, un mes crucial gracias a la excelente programación selectiva que nos depara.

Por ahora, la reunión 10 llega cargada con doce interesantes competencias. Además, el 5y6 buscará establecer un nuevo monto récord en recaudación para este año.

La séptima carrera del programa que es la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, está reservada para Caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Sorpresa en carrera: Datos Reunión 10 La Rinconada

Tropezón (número 11 en la gualdrapa) es un castaño nacido y criado en el Haras La Orlyana, es uno los competidores inscritos para esta válida, para esta ocasión pasa a las manos del jinete profesional Jaime Lugo Jr., presentado por Fernando Parilli Tota para el Stud “Z.M”, además que En la lista de los inscritos no figura dentro de los favoritos del público apostador.

La única actuación del pupilo de Parilli Tota fue el 14 de febrero del presente año donde arribó en el tercer lugar a 22 cuerpos del ganador Big Valdi.

Consiguió un ajuste cómodo: La Rinconada

Es importante destacar que este tresañero ajustó este miércoles 25 de febrero: 15,3 29 41,4 (600 metros) en silla 54,2 2P 67,1/ sin hacerle nada, cómodo con remate de 12,4 con el mismo Jaime Lugo Jr. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Primera Válida 5y6