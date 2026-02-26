Hipismo

Entre datos: Ejemplar que ajustó cómodo, buscará su primer triunfo este domingo en La Rinconada

El ejemplar de más de 500 kilos no esta entre los más cotizados del público apostador

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 10:30 am
Entre datos: Ejemplar que ajustó cómodo, buscará su primer triunfo este domingo en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
El hipismo avanza a pasos agigantados y ya hemos arribado a marzo, un mes crucial gracias a la excelente programación selectiva que nos depara.

Por ahora, la reunión 10 llega cargada con doce interesantes competencias. Además, el 5y6 buscará establecer un nuevo monto récord en recaudación para este año.

La séptima carrera del programa que es la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, está reservada para Caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Sorpresa en carrera: Datos Reunión 10 La Rinconada

Tropezón (número 11 en la gualdrapa) es un castaño nacido y criado en el Haras La Orlyana, es uno los competidores inscritos para esta válida, para esta ocasión pasa a las manos del jinete profesional Jaime Lugo Jr., presentado por Fernando Parilli Tota para el Stud “Z.M”, además que En la lista de los inscritos no figura dentro de los favoritos del público apostador.

La única actuación del pupilo de Parilli Tota fue el 14 de febrero del presente año donde arribó en el tercer lugar a 22 cuerpos del ganador Big Valdi.

                                       

Consiguió un ajuste cómodo: La Rinconada

Es importante destacar que este tresañero ajustó este miércoles 25 de febrero:  15,3 29 41,4 (600 metros) en silla 54,2 2P 67,1/ sin hacerle nada, cómodo con remate de 12,4 con el mismo Jaime Lugo Jr. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH). 

Favoritos de la carrera: Primera Válida 5y6

  1. Macho Abarrio (USA): Ejemplar importado que viene precedido de buenos ejercicios y a pesar de no acumular victorias en Estados Unidos, cuenta con un excelente pedigree para hacer suya la carrera que lo estrena en La Rinconada.
  2. More Than Galileo (USA): Nieto del semental Galileo, palabras mayores la yunta Johan Aranguren y Gabriel Márquez lo hace muy bien y aquí no debe ser la excepción.
  3. Magneto: Reaparece luego de 112 días sin correr, luego de solventado ciertos detalles. En la cuadra gusta mucho para reaparecer a lo grande con la monta de Quevedo.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Hipismo