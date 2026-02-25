¡Sin miedo al éxito! Así quedó el ajuste de la línea de Gaceta Hípica para buscar los cuadros con 6 el domingo en la R10

Suscríbete a nuestros canales

La arena de La Rinconada presenta para el día domingo 1ro de marzo, su décima reunión del primer meeting del año, con la cartelera de 12 competencias sin pruebas selectivas de Grado.

Dentro de la programación dominical se correrá el 5y6 Nacional, por lo que, en la novena carrera, tercera válida es para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, por lo que tendrá una nómina de 11 participantes que buscarán el premio especial adicional de 27.040 dólares.

Una de las competidoras inscritas para está válida es la castaña Belleze (número 1), repite la monta del aprendiz Omar Rivas y bajo el entrenamiento de Rafael Cartolano para el Stud V&V, además, se perfila como la primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Viene de llegar segunda en la jornada nocturna del día sábado 14 de este mes, a 6 3/4 cuerpos de la ganadora importada Miss Paola (USA).

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 25 de febrero, la pupila de Cartolano ajustó 43 segundos exactos para 800 metros, en pelo, contenida con remate de 13 segundos exactos publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

