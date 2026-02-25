Confianza Total: Entérate del ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que dejó a todos locos para el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva ha comenzado para dar la bienvenida al mes de marzo y la reunión número 10 será este domingo primero, por lo que será una jornada que promete emociones y adrenalina con la cartelera de 12 competencias sin pruebas selectivas.

En esta ocasión la octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es para el lote de caballo nacionales e importados de siete y más cinco años, ganadores de tres, cuatro y cinco carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros.

Gran Opción: Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Entre las 11 participantes se destaca My Five Mate (número 11 en la gualdrapa), pues reaparece luego de 35 días sin correr bajo la conducción del jinete habitual Johan Aranguren y presentado por Noel Kucich, al mismo tiempo se perfila como el primer favorito y la gran opción para Gaceta Hípica.

En su última competencia, el pupilo del Stud Azatlan se llevó la victoria con 1 1/4 cuerpos de ventaja, por lo que dejó crono de 67,2 para el mismo tiro de 1.100 metros.

Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada

Este miércoles 25 de febrero, el conducido por Aranguren galopó suave, en pelo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Caballos