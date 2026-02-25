MLB: Francisco Álvarez tendrá un rol clave en los Mets de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una segunda mitad de 2025 bastante exitosa, y de superar varios contratiempos físicos que se han presentado, Francisco Álvarez está listo para dar un paso al frente y convertirse en uno de los jugadores más importantes de los Mets de Nueva York en su versión de 2026.

El receptor guatireño solo pudo disputar 76 compromisos durante la temporada anterior, por diversas razones. Primero, debutó tarde por lesión; luego fue bajado a Ligas Menores para intentar enderezar el rumbo de su campaña, y finalmente cayó lesionado nuevamente, con una fractura en el hueso ganchoso.

Eso sí, a pesar de los contratiempos, su rendimiento en la segunda parte de la zafra fue positivo, y ahora sano, espera replicar con éxito ese cierre de 2025, empezando desde esta misma semana, cuando haga su debut en el Spring Training con los Mets de Nueva York

Francisco Álvarez debuta pronto

Carlos Mendoza, manager del equipo metropolitano, habló sobre el rol que tendrá Francisco Álvarez durante 2026 con Nueva York, y también afirmó que muy pronto iniciará su preparación en los juegos de pretemporada del Spring Training.

"Francisco estará jugando primero como designado en estos próximos días. El sábado, quizá, ya lo pondremos a jugar en la receptoría", comentó Mendoza. En 2025, el criollo inició solo 67 juegos como catcher, pero se espera que esa cifra suba en 2026.

"Lo único que tengo que hacer es mantenerme en lo mío, y no querer hacer más de lo que debo hacer. Me siento bien y eso es importante. Hay que seguir trabajando y tener salud", dijo Francisco Álvarez, de quien se espera mucho sin duda en esta campaña.