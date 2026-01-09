MLB: Luis Torrens peleará con Francisco Álvarez por titularidad en New York Mets

Suscríbete a nuestros canales

New York Mets repetirá a Francisco Álvarez y Luis Torrens como la dupla de receptores para la venidera temporada de las Grandes Ligas. Ambos peloteros venezolanos evitaron el arbitraje tras pactar nuevos acuerdos con la franquicia de Queens para la edición 2026.

En el caso de Torrens, logró sellar un contrato de 2,27 millones de dólares con los metropolitanos, según el reportero Wll Sammon, asegurando así su tercer año consecutivo con la organización de la Liga Nacional. El acuerdo refleja la confianza del club en el jugador y su aporte tanto defensivo como ofensivo dentro del roster.

Después de ser nominado al Guante de Oro en la pasada campaña de Las Mayores, la gerencia de los Mets creen en el potencial del receptor y su firma garantiza la estabilidad en una posición clave del equipo. El de Valencia volverá a protagonizar una interesante pelea como defensor de la receptoría junto a Álvarez para la venidera edición de MLB, que tendrá a la novena nuevamente como candidatos en la División Este del viejo circuito.

Números de Luis Torrens en MLB 2025

El pelotero venezolano llegó a adueñarse de la titularidad absoluta en el equipo de Carlos Mendoza cuando bajaron a Triple-A a Francisco Álvarez, antes del Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas. Sin embargo, falta de producción con el madero, provocó que volviera como cátcher sustituto.

En la pasada temporada, Torrens demostró ser uno de los caretas más defensivos de MLB con un porcentaje de fildeo de .993, 37 asistencias, cinco errores y cuatro doble matanzas en 2,062.0 innings trabajados, ganándose la oportunidad de ser tomado en cuenta para el Guante de Oro en la Liga Nacional. Del otro lado, también coleccionó cinco jonrones, 29 remolcadas, 59 hits, 20 anotadas, .629 de OPS y un average de .226 en 93 juegos.

Por tercera vez en su carrera, el valenciano vivirá su tercer año de servicio con una organización de las Grandes Ligas, ya que anteriormente lo hizo con San Diego Padres y Seattle Mariners.