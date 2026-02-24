Poder paterno en La Rinconada: El semental Tap Daddy domina la nómina de la segunda carrera

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó la lista de inscritos para la reunión número 10 de la presente temporada. La jornada, pautada para este domingo 1 de marzo en el Óvalo de Coche, consta de un programa de 12 competencias. Con este evento, el hipismo nacional entra en la recta final del primer meeting del año.

Un estreno de lujo en la segunda dominical: La Rinconada

La segunda carrera del programa atrae las miradas de los analistas. Se trata de una prueba exclusiva para yeguas de tres años, nacionales e importadas, debutantes o no ganadoras. La competencia, que se disputará en un trayecto de 1.300 metros, ofrece un atractivo incentivo económico con una premiación adicional de 33.800 dólares.

Desde el puesto de pista número uno saltará a la arena Supergirl, una alazana del Haras El Centauro. La potranca hará su estreno oficial con la monta de José Alejandro Rivero y cuenta con la preparación de Jefferson Rivas para los colores del Stud "La Familia".

Genética de campeones

La expectativa en torno a Supergirl nace de su linaje. Es hija del semental norteamericano Tap Daddy en Queen Catherine, por Wild Tempest. Su padre grabó su nombre en la historia hípica venezolana tras cumplir una campaña excepcional tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

Tap Daddy destaca en los registros como doble ganador del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (2018-2019) y vencedor del Gran Premio Clásico Simón Bolívar (2018). Además, sumó a su palmarés la Copa de Oro y los exigentes 3.200 metros del Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2019.

Duelo de hermanas en la pista

Como dato curioso de esta competencia, Supergirl no solo enfrenta el reto de su debut. La potranca medirá fuerzas contra dos de sus hermanas paternas: Reysgar (3) y Paraguanera (4). Las tres competidoras son descendientes directas de Tap Daddy, lo que añade un valor genético y un atractivo especial a esta segunda carrera del domingo.

Ejercicios Previos: La Rinconada

El más reciente trabajo de Supergirl, desde su llegada a La Rinconada, fue el pasado 21 de febrero. En esa ocasión, con la monta de José Alejandro Rivero marcó los siguientes tiempos: 14,1 27,4 40,3 53,2 (800) 66,2/79,3//95,3///111,3//// en silla animada y respondió de segunda vuelta.