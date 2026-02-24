MLB: Victor Bericoto muestra todo su poder en el Spring Training con San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes 23 de febrero, un venezolano volvió a brillar; en esta oportunidad, Victor Bericoto dio un golpe sobre la mesa en el Spring Training. El pelotero mostró carácter y poder al despachar la pelota del parque con los San Francisco Giants ante los Athletics, dejando claro que no está en el campamento solo para sumar experiencia, sino para competir de verdad por un lugar en el roster activo.

En una jornada que no pasó desapercibida, Bericoto terminó perfecto en el plato: se fue de 2-2, anotó una carrera y remolcó dos más. Más allá de los números, lo que llamó la atención fue la confianza con la que se paró en la caja de bateo y la solidez de su contacto, que son una de sus cualidades como bateador.

Victor Bericoto – Gigantes de San Francisco

El Spring Training suele ser territorio de evaluación y ajustes, pero también es el escenario ideal para que los nombres menos mediáticos se hagan notar, y más los que están luchando por un lugar en el roster del día inaugural.

Bericoto entiende que debe aprovechar cada una de sus oportunidades sobre el terreno de juego. Su cuadrangular no solo fue un beneficio individual, sino que fue la primera carrera de su franquicia en este compromiso.

Dentro de la organización de los Giants hay competencia real por varios puestos. En ese contexto, actuaciones como esta les pueden dar una ventaja importante.

Finalmente, no cabe duda de que Victor Bericoto sabe que el camino no está garantizado. Sin embargo, si mejora cada una de sus actuaciones, demuestra que cuenta con todo lo necesario para estar en el mejor béisbol del mundo en 2026.