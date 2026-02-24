Este lanzador MLB será el reemplazo de Germán Márquez para Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

A menos de dos semanas para que arranque la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela continúa sufriendo bajas importantes en el morrito, que debilitar su presentación a partir del próximo 6 de marzo cuando se estrenen en el loanDepot Park frente a Países Bajos.

En esta oportunidad, la selección nacional dio a conocer la baja de Germán Márquez, quien se prepara para afrontar su primera temporada con San Diego Padres después de una década viendo acción con Colorado Rockies en las Grandes Ligas. El experimentado brazo, quien apuntaba a tomar la bola en uno de los compromisos de la novena criolla no será de la partida para el magno evento.

Después de múltiples pérdidas del combinado tricolor entre sus abridores, el diestro tomó relevancia en la rotación como posible, pero ha quedado descartado completamente del Clásico Mundial. Aunque posee un equipo repleto de figuras de MLB con Ronald Acuña Jr. y Salvador Pérez, los vinotintos se han visto afectados en el montículo con ausencias notables como de Pablo López y Jesús Luzardo, quien no estará para la primera ronda del torneo.

Anthony Molina entra en el roster por Venezuela

Anthony Molina sustituirá a Germán Márquez en el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol. Con este cambio, el cuerpo técnico busca mantener la profundidad y competitividad del pitcheo venezolano, apostando por el lanzador derecho como pieza que pueda aportar solidez en el staff durante la competencia internacional.

En su joven trayectoria en las Grandes Ligas, el relevista acumula marca de por vida de dos victorias y dos reveses, 65 ponches, WHIP de 1.61 y una efectividad de 6.96 en 52 apariciones en el morrito. Aunque se ha desempeñado en gran parte del tiempo saliendo desde el bullpen, el de San Joaquín también tiene experiencia como abridor con par de aperturas con Colorado Rockies.