La Copa "Antonio Sano" sacude el 5y6: La quinta válida será el plato fuerte en Valencia

El Hipódromo de Valencia se prepara para una de sus citas más emblemáticas de este inicio de temporada. Este sábado 28 de febrero de 2026, el óvalo de Cabriales albergará la quinta reunión del año, una jornada de ocho competencias que tendrá como eje central la disputa de la Copa “Antonio Sano”. El evento rinde homenaje al preparador más ganador de la historia en dicho recinto y actual figura en los principales hipódromos de los Estados Unidos.

El 5y6 nacional: Protagonista y escenario de la selectiva

A diferencia de otras ediciones, la directiva del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) decidió la inclusión de la Copa dentro del bloque de las apuestas válidas. La carrera se llevará a cabo a la altura de la quinta válida (séptima del programa), con una hora oficial de partida fijada para las 4:30 de la tarde.

Este movimiento estratégico garantiza un atractivo superior para el juego de las mayorías, el cual mantiene su tendencia al alza en recaudación durante el presente ciclo.

Un lote de jerarquía por la gloria y el premio mayor

La prueba está reservada para ejemplares de cuatro y más años, quienes se medirán en un extenuante recorrido de 1.800 metros. Además del prestigio del trofeo, los participantes irán tras una jugosa bolsa de premios que incluye un bono especial de $14.400.

Nueve purasangres conforman la nómina oficial, donde destacan yuntas de jinete y entrenador con alto porcentaje de efectividad:

El De Valle: Francisco Quevedo / Juan Carlos Pérez Pérez. El Gran Bricelio: Larry Mejías / Renny Verastegui. Peterose: Jaime Lugo Jr. / Jesús Manuel Arteaga Carfunjol. Susurro: Alejandro Briceño / Jesús Manuel Arteaga Carfunjol. Honor And Glory: Osis Martínez / Jhony Briceño. Masttery: Maykor Ibarra / José Bravo Ortiz. Templario: Hemirxon Medina / José Jaramillo. My Father Antonio: Omar Guedez / José Jaramillo. Helios: Jervis Alvarado / Carlos Alberto Escobar.

El recuerdo de la edición previa: Hinava

La expectativa sobre el posible ganador crece al recordar lo ocurrido en la temporada 2025. En aquella ocasión, el ejemplar Moscabado (hijo de Vacation en Pine Shelder) se alzó con la victoria. Bajo la conducción de Francisco Quevedo y la preparación de Yolden Calderón, el defensor del Stud “Excelso” dictó cátedra de resistencia en el mismo trayecto de fondo que hoy convoca a estos nuevos aspirantes.

Datos clave de la reunión número 5

Inicio de la jornada: 1:15 p.m.

Apertura del 5y6: Tercera carrera del programa.

Distancia de la Copa: 1.800 metros (distancia de aliento).

Factor a seguir: Nuevamente la presencia de Francisco Quevedo sobre un ejemplar en Valencia, quien ya sabe qué es ganar este evento tras su triunfo el año anterior.

La cita dominical en Valencia promete ser un espectáculo de estrategia y resistencia, donde la jerarquía de los jinetes capitalinos pondrá a prueba el conocimiento de los profesionales locales en una distancia donde los errores se pagan caro.