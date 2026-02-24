Pedri y Ferrán revelan el dineral que Hansi Flick impone a los jugadores que lleguen tarde

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está en una temporada en la que sigue peleando cada uno de los títulos. La mano de Hansi Flick ha servido para mantener al equipo conectado en búsqueda de más galardones.

Lo primero que viene a la mente siempre está en la particular forma de jugar que ha trasladado el alemán a sus dirigidos, con una línea defensiva muy alta y una presión constante ante los rivales.

Sin embargo, esos detalles dentro del campo parecen no ser lo único que ha llevado a los azulgranas a la lucha por las victorias, sino que también la hoja de ruta que ha impuesto fuera del campo han tenido su influencia.

Ejemplo de esto, es lo que vino a revelar Pedri y Ferrán Torres, que aprovecharon su día de descanso para acudir a El Hormiguero, el conocido programa de Pablo Motos en Antena 3 y que suele ser un ambiente distendido, en el que las risas y muchas anécdotas marcan la pauta.

¿Qué dijeron Pedri y Ferrán Torres sobre la gestión de Hansi Flick?

Uno de los temas apuntados durante la transmisión fue llevado a la conocida disciplina que Flick ha impuesto en ese vestuario. De hecho, ambos jugadores han reconocido que el estratega tiene fijada sanciones económicas severas en el caso de la impuntualidad.

Ese aspecto sería innegociable para el DT y no apegarse a la puntualidad tiene consecuencias para cada jugador que lo incumpla. “Si llegas tarde, el resto te tiene que esperar y es una falta de respeto”, ha dicho el alemán más de una vez.

“Sobre la puntualidad, lo hemos cambiado un poco. Si llegas tarde, pagas una multa”, reconoció Pedri, mientras Ferrán ponía cifras a la discusión, con unos castigos que pueden rondar los 40.000 euros.

Hansi Flick está entrenando su segunda temporada al frente de Barcelona y sus normas han funcionado en ese vestuario, que ya suma cuatro títulos en ese periodo (una liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España).