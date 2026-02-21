Fórmula 1: Honda le responde a Newey, Aston Martin y Alonso por las fallas de motor

Suscríbete a nuestros canales

Las dos semanas de pretemporada de la Fórmula 1 terminaron, y el equipo Aston Martin del español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, terminó como la alineación que más problemas tuvo en los test de Baréin. Ahora las 11 escuderías tendrá dos semanas para evaluar los resultados y terminar de dar los últimos ajustes de cara al comienzo de la temporada 2026 en el circuito de Albert Park, donde se realizará la primera carrera.

Pese a la gran inversión que hizo Aston Martin para extender el contrato de Alonso y contratar todo un nuevo equipo de ingenieros encabezados por Andrian Newey, la escudería terminó la pretemporada con muchos dolores de cabeza, aunque era predecible, ya que había que cambiar todo el chasis del carro e incluso la empresa que le suministraba motores.

Y es que, el principal problema de la marca inglesa ha sido la unidad de potencia de Honda, con fallas en la conectividad de batería e incluso de arranque. Asimismo, hubo reportes de cuando se liberaba el poder del motor de la casa japonesa falla la parte eléctrica.

La respuesta de Honda por la falla del último día

"Nuestra última tanda con Fernando Alonso el día de ayer mostró un problema relacionado con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco Formula One Team. Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas en HRC Sakura. Debido a esto y a la escasez de piezas de la unidad de potencia, hemos adaptado el plan de rodaje de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas", dice el comunicado de Honda publicado en sus redes sociales.

Números de Alonso y Aston Martin en pretemporada

Durante los entrenamientos en Baréin, Aston Martin se ubicó como el peor equipo en tiempos, con un pésimo 1:35.974 que marcó Lance Stroll. Asimismo, fue la escudería que menos vueltas dio al trazado de Baréin con un total de 394 giros (140 Stroll y 194 Alonso) casi 150 menos que el resto de alineaciones que superaron las 500 vueltas.

Para Aston Martin y Alonso, lo único positivo es que los problemas surgieron en los ensayos y no los Grandes Premios. Hay que destacar que los tiempos en los test no son muy importantes, ya que los equipos siempre prueban muchas componentes del carro, mientras que los pilotos se adaptan a esos cambios.

Fernando Alonso: 194 vueltas, mejor tiempo en seis días 1:36.536

Lance Stroll: 140 vueltas; mejor tiempo en seis días 1:35.974

Total Equipo: 334 vueltas

Para que tengan una idea, Ferrari fue el que menos tuvo problemas, ya que solo se detuvo en una tanda matutina por un breve tiempo. Fue el equipo que más vueltas dio con 814 giros, mientras que Charles Leclerc fue cuatro segundos más rápido que los dos Aston Martin cuando probó ritmo de clasificación.

La esperanza del piloto español para retirarse a lo grande es que Newey se atrevió a predecir que luego de seis carreras se verá el gran potencial del equipo que el año pasado terminó séptimo y que aspira en 2026 al menos llegar a luchar en la zona de podios. La primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 será el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.