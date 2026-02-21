James Harden y el efecto inmediato en los Cavaliers 

Suscríbete a nuestros canales

Hay jugadores que necesitan tiempo para adaptarse a un nuevo sistema, conocer a sus compañeros y entender la filosofía de un entrenador. Y luego está James Harden. El veterano base ha vuelto a demostrar que su capacidad para impactar en el juego desde el primer día no solo es élite, sino que no tiene precedentes en los anales de la National Basketball Association (NBA).

Un récord en solitario

La llegada de Harden a los Cleveland Cavaliers ha sido nada menos que meteórica. Tras disputar sus primeros cinco encuentros con la franquicia de Ohio, el base ha dejado una huella estadística que parece sacada de un simulador: ha acumulado más de 90 puntos, ha repartido más de 40 asistencias y, lo más importante, ha guiado a su equipo a un balance perfecto de 5 victorias y 0 derrotas.

Lo asombroso de este dato no es solo la magnitud de los números, sino su exclusividad. En toda la historia de la NBA, este hito (90+ PTS, 40+ AST, 5-0) solo se ha conseguido en dos ocasiones. Ambas pertenecen al mismo hombre. Harden ya había firmado estos registros en su debut con los Philadelphia 76ers, y ahora, años después, repite la fórmula del éxito en Cleveland.

La metamorfosis del "Playmaker"

Atrás quedaron los días en los que Harden era puramente un anotador de volumen. Su evolución hacia un director de orquesta total ha quedado de manifiesto en estos cinco partidos. Su capacidad para involucrar a los hombres grandes de los Cavs, como Evan Mobley y Jarrett Allen, mientras mantiene su amenaza exterior, ha transformado la ofensiva de Cleveland en una de las más eficientes de la Conferencia Este.

Esta racha de 5-0 no solo representa un gran inicio individual, sino que envía un mensaje directo al resto de la liga: los Cavaliers han encontrado la pieza del rompecabezas que les faltaba para ser contendientes legítimos al título.

El factor Harden

Mientras que otros movimientos de mercado suelen generar dudas sobre la química grupal, La Barba ha silenciado las críticas con resultados inmediatos. La facilidad con la que ha superado la barrera de los 90 puntos mientras genera juego para los demás demuestra una madurez baloncestística que muy pocos jugadores han alcanzado en la historia.

El reto ahora para Cleveland será mantener este nivel de excelencia cuando la muestra de partidos sea mayor, pero por ahora, los libros de historia ya tienen una nueva página dedicada a la eficiencia absoluta de James Harden en sus nuevos comienzos.